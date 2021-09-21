Оперштаб Челябинской области сделал исключение для «Трактора»

Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Челябинской области по согласованию с Роспотребнадзором РФ сделал послабление для хоккейного клуба «Трактор».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, посещать домашние матчи команды смогут до трех тысяч болельщиков. На сегодня в области разрешено проводить массовые мероприятия с числом участников только до одной тысячи человек.

Правда, попасть на игру смогут не все желающие, а только имеющие QR-код, который подтверждает наличие прививки или факт перенесенного COVID-19 за последние полгода, а также несовершеннолетние до 18 лет.

Билеты будут продаваться онлайн только после подтверждения болельщиком наличия у него действующего QR-кода.

«При наличии неподтвержденного QR -кода (или его отсутствии) и валидного билета клуб будет вынужден отказать болельщику в доступе на арену с возможностью возврата билета», - предупреждают южноуральцев.

Гостевых фанатов и фанатов клуба будут пускать на арену тоже только после проверки действующих QR -кодов.

Число зрителей на домашних играх «Трактора» увеличится уже с 23 сентября. В этот день хоккейный клуб «Трактор» сыграет с московским «ЦСКА».

Рассадка на все сектора будет осуществляться с условием соблюдения социальной дистанции – два места через два, согласно купленным билетам.

У каждого болельщика при входе (через все турникеты на центральном входе) будут проверять QR -код, сверять данные с паспортом, измерять температуру, досматривать и считывать валидный билет на турникете.

По данным Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной. В течение последней недели в сутки регистрируется по 364-365 новых случаев ковида. С начала пандемии переболело коронавирусом более 94 тысяч южноуральцев. Ковид оборвал жизни почти 4,5 тысячи человек.