Добро пожаловать на лёд: в Челябинске открылись 12 катков

В Челябинске начали работать 12 катков массового пользования с инфраструктурой.

Жители южноуральской столицы уже успели оценить новый каток с бортиками в парке имени Терешковой в Тракторозаводском районе, вмещающий до трехсот человек за один сеанс. Время работы новой ледовой территории – с десяти утра до десяти вечера (предусмотрены технические перерывы для выравнивания льда). Дополнительно добавлен сеанс в выходные дни и праздники: с 22-х до 23-х часов.

На территории парка работают гардероб и прокат коньков. Здесь играет приятная музыка, новогодние украшения создают праздничную атмосферу.

Входной билет на сеанс (1 час 30 минут) после 16-ти часов вместе с прокатом коньков – двести рублей, со своими коньками - сто рублей. Заточка коньков стоит сто рублей. До 16-ти часов выход на лед бесплатный. По понедельникам каток не работает. Билеты можно приобрести онлайн на сайте kassy.ru.

Уже сегодня, девятого декабря, можно будет прокатиться на коньках в парке имени Гагарина. Еженедельно, с понедельника по четверг, каток работает с 11-ти утра до девяти вечера (в пятницу - до 23-х часов), в субботу начинает принимать гостей с девяти утра (и закрывается в одиннадцать вечера).

Для взрослого стоимость билета при выходе на лед со своими коньками составляет сто рублей, для детей – 60 рублей (ограничений по времени нет – катайся, сколько хочешь). Стоимость проката - 110 рублей для взрослого, 60 рублей – для ребенка (столько стоит час катания).

«В субботу, 12-го декабря здесь пройдет праздничное открытие сезона - дискотека под отрытым небом на льду с музыкальным сопровождением от DJ SUSHKO», - рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Также каток открылся в центре южноуральской столицы – в городском саду имени Пушкина. Гости горсада смогут прокатиться на коньках с 14-ти часов до 20.45 в понедельник, с 11-ти утра до 20.45 – со вторника по четверг (в пятницу – до 21.45). В выходные дни каток работает с десяти утра до 21.45.

Стоимость входного билета со своими коньками - сто рублей, проката фигурных коньков – также сто рублей, хоккейных - 120 рублей за час. Детей до пяти лет со своими коньками пропускают бесплатно, но при наличии свидетельства о рождении.

Каток в Саду Победы ждет своих посетителей с понедельника по четверг с полудня до девяти вечера, а с пятницы по воскресенье – с десяти утра до десяти вечера.

Работает прокат коньков и спортинвентаря. Так, арендовать коньки для взрослых здесь можно за 150 рублей, для детей за 70 рублей. За вход со своим снаряжением (на целый день) нужно будет заплатить 130 рублей (билет для взрослого), 70 рублей (для детей до семи лет), 50 рублей (для пенсионеров).

Действуют скидки многодетным семьям - при наличии документов. Оставить свою одежду можно в большой раздевалке, а по окончании ледовой прогулки отдохнуть в кафе.

Кроме того, уже открылся и работает каток на лыжной базе на северо-западе. Для гостей приготовлена теплая раздевалка, разнообразный инвентарь, детский городок, кафе, музыка и прокат коньков. Вход для взрослых со своими коньками стоит 130 рублей, для детей до 14 лет - 70 рублей. Стоимость прокат взрослых коньков составляет 180 рублей, детских - 120 рублей. Также предусмотрен отдельный vip-зал для взрослых (280 рублей) и детей (200 рублей). Каток работает с десяти утра до десяти вечера.

«Покататься в Челябинске и под крышей ледового дворца «Уральская Молния», который также принимают любителей фигурного катания. Выход на ледовую арену возможен только по расписанию: в будние дни - с семи до девяти вечера, в выходные и праздничные – с половины второго дня до девяти вечера. Сеансы и стоимость проката нужно уточнять на сайте um74.ru. Комплекс оснащен вместительной раздевалкой, туалетом и мини-баром, также есть лавочки, на которых всегда можно отдохнуть», - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Жители Металлургического района смогут посетить каток стадиона «Металлург» возле парка Тищенко уже на этой неделе. Здесь предусмотрено все для комфортного отдыха: раздевалки, музыкальное сопровождение, туалет, хорошее освещение.

Стоимость аренды коньков для взрослых составляет 130 рублей, для детей до десяти лет – 110 рублей. Вход со своими коньками - сто рублей.

Дворец работает каждый день: с понедельника по пятницу вход с четырех часов дня до девяти вечера, в выходные и праздничные дни – с полудня до девяти вечера. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (351) 271-90-00.

В Ленинском районе в скором времени откроется каток в ДС «Торпедо», и уже работает СК «Сигнал». Во дворце спорта для жителей зальют беговую дорожку вокруг футбольного поля. Каток будет работать со вторника по пятницу – с четырех часов дня до восьми вечера, в выходные и праздничные дни – с полудня до восьми вечера.

Спорткомплекс «Сигнал» уже работает: с понедельника по пятницу – с трех часов дня до восьми вечера, в выходные и праздники – с полудня до восьми часов вечера. Вход со своими коньками бесплатный, аренда инвентаря стоит сто рублей за час.

Покататься под открытым небом со своими коньками можно будет абсолютно бесплатно на катке стадиона имени Колющенко, в литературном сквере возле Публичной библиотеки и на стадионе «Инга». Проката коньков на этих катках нет.