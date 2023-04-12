12.04.2023
На Таганае в связи с особым противопожарным режимом закрыли бесплатные стоянки
12.04.2023
В Челябинске с первого мая закроют движение трамваев по Шоссе Металлургов
12.04.2023
Челябинский боец Денис Лаврентьев проведет бой против экс-чемпиона Bellator
12.04.2023
Волонтеры Челябинского цинкового завода получили дипломы Национального совета по корпоративному волонтерству
11.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 апреля (18+)
11.04.2023
Полицейские Челябинска задержали наркодилеров с крупной партией героина
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
05.04.2023
Главный фонтан Челябинска расконсервируют до второго мая
18.10.2022
А где же зонтик?
15.09.2022
В сквере на площади Революции Челябинска «растет» сказочный лес
18.08.2022
Это временно: проблемный фонтан в парке Калининского района скоро законсервируют
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023