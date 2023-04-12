Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне

В Челябинске в летний период этого года на территории муниципальных садов, парков культуры и отдыха заработает три фонтана: два – в городском саду имени Пушкина, один – в детском парке имени Терешковой.

В горсаду Пушкина и парке Терешковой проведена диагностика оборудования фонтанов. Кроме того, в детском парке имени Терешковой произведена настройка схемы водоснабжения сухого фонтана.

Запуск трех вышеназванных фонтанов планируют начать в мае, рассказали в мэрии.

В настоящее время в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина проводится диагностика оборудования фонтана, по результатам которой будет принято решение о возможности ввода его в эксплуатацию в текущем году. Подготовку оборудования для запуска фонтана планируется завершить к концу мая этого года.

Кроме того, агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Челябинска сообщили, что в парке «Металлург» имени Тищенко заключен договор на ремонт фонтана в период с мая по июнь 2023 года. Ориентировочная дата запуска гидротехнического сооружения в эксплуатацию - вторая половина июня.

Отметим, в столице Южного Урала существует гораздо больше фонтанов - за остальные объекты отвечают администрации районов, на территории которых они находятся.