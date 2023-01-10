В Челябинске из-за мороза закрыты катки в парках

В Челябинске сегодня, 10 января, закрыты катки в городском саду имени А.С. Пушкина, ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина и в детском парке имени В.В. Терешковой.

По информации городского Управления культуры, катки в парке культуры и отдыха имени Гагарина и в горсаду Пушкина были закрыты для посетителей уже вчера, 9 января. В детском парке имени Терешковой на катке проводились технические работы.

Сегодня все три катка не работают в связи с низкой температурой воздуха.