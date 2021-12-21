Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова побывала на открытии лыжного сезона в Златоусте

В Златоусте (Челябинская область) состоялось открытие лыжного спортивного сезона 2021 – 2022 годов. Местом проведения соревнований по лыжным гонкам стал лыжно-биатлонный стадион имени Светланы Ишмуратовой. Двукратная олимпийская чемпионка стала почетным гостем.

280 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 1 вышли на дистанцию.

Как сообщили в администрации Златоуста, в открытии турнира приняли участие глава округа Максим Пекарский, а также российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Светлана Ишмуратова и президент Федерации лыжных гонок Челябинской области Виктор Логинов.

«Конечно, очень важно для детей, что сегодня присутствует здесь Светлана Ишмуратова. Ребята подходят к ней, берут автографы. Надеюсь, что среди нынешнего молодого поколения тоже появится маленькая звездочка, которая привезет еще одну золотую медаль по лыжным видам спорта в Златоуст», – отметил глава округа.

«Лыжня широкая, хорошая, несмотря на то, что снега мало. Самое главное, дети видят отношение взрослых к их работе. Потому что сколько бы мы не говорили, что лыжные гонки – это циклический вид спорта, он очень по себе тяжелый, и поэтому каждая тренировка – это для юного спортсмена особенная, тяжелая работа. Когда ребенок видит такое отношение взрослых, что мы их ценим, мы их понимаем, как им тяжело, и мы их за это уважаем, то дети, конечно, с удовольствием уже начинают заниматься спортом, это их мотивирует», - сказала Светлана Ишмуратова.

После напряженной борьбы в гонке классическим стилем состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований с вручением дипломов и медалей.