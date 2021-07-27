«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск

В Челябинске встретили серебряного призера Олимпийских игр Татьяну Минину. Цветы, овации, яркие эмоции и слезы радости.

В аэропорту Татьяну Минину приветствовали руководители регионального минспорта, областной федерации тхэквондо, воспитанники школы «Коре», родственники и друзья спортсменки.

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«После финала испытывала смешанные чувства. Первые полчаса на душе было тяжело: расстроилась из-за того, что не стала олимпийской чемпионкой. Но потом отпустило и пришла радость и безумное счастье от того, что завоевала медаль. Я долго и упорно к ней шла. Эта медаль для вас!», - сказала Татьяна Минина.

«Никогда ранее ничего подобного не испытывал, всего внутри трясло от волнения. Даже не представляю, как Танюшка смогла выдержать тот груз ответственности и давление, которое на нее оказывались», - добавил тренер Александр Энс.

Встреча в аэропорту растянулась на час. Спортсменка терпеливо отвечала на вопросы журналистов, фотографировалась и раздавала автографы всем желающим.

«Соскучилась по дому, по своей кроватке. Первым делом сейчас съем окрошку. Почему-то в Токио очень её захотелось», - сказала спортсменка и кинулась в объятия мамы.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в планах Татьяны на ближайшее время - отдых с другими спортсменами из олимпийской сборной перед поездкой на прием к Владимиру Путину.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинская тхэквондистка Татьяна Минина 25 июля стала обладательницей серебряной медали Олимпийских игр, проиграв американке Анастасии Золотич со счетом 17:25.

Татьяна Минина (Кудашова) занимается в челябинской спортивной школе «Коре» у Александра Энса и Анны Селютиной. 24-летняя спортсменка - пятикратная чемпионка Европы и двукратный серебряный призер чемпионатов мира.