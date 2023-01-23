В Челябинской области реализуют четырехлетнюю программу по развитию дзюдо

Федерация дзюдо России (ФДР) и правительство Челябинской области заключили Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию дзюдо. В ближайшие четыре года - с 2023 по 2026 - в регионе будут реализовывать программу развития массового, любительского и профессионального дзюдо, сообщает пресс-служба ФДР.

Торжественная церемония подписания состоялась в здании Олимпийского комитета РФ. Подписи под Соглашением поставили президент ФДР Сергей Соловейчик и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Спортивные школы Челябинской области воспитали много великолепных спортсменов, медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира по дзюдо. Эта славная традиция продолжается по сей день», – отметил Сергей Соловейчик. По его словам, в регионе большое внимание уделяется также продвижению массового спорта и реализации программ ФДР: «Дошкольное дзюдо», «Школьная лига дзюдо», «Мой первый пояс дзюдо», «Семья чемпионов».

Глава ФДР отметил, что Федерация планирует проводить в Челябинске крупные международные турниры, участвовать в развитии спортивной инфраструктуры, которая позволит большему числу детей заниматься дзюдо.

Сергей Соловейчик также рассказал, что в ближайшее время планируется заключение аналогичных соглашений с еще несколькими российскими регионами, имеющими давние традиции в дзюдо: Брянской областью, Москвой и Республикой Татарстан.

«Это – пилотные регионы, в которых мы хотим отработать принципы взаимодействия между ФДР и местными властями. А затем продолжим расширять географию, в том числе и в сторону Дальнего Востока», - пояснил Соловейчик.

Губернатор Челябинской области отметил, что в регионе функционирует олимпийский центр подготовки, который подарил стране много талантливых дзюдоистов. Кроме того, реализуемая в области программа «Земский тренер» дает возможность заниматься дзюдо детям не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.

«В планах – строительство новых объектов и баз в Челябинске, Магнитогорске и Трехгорном», – подчеркнул глава региона.

Отметим, что южноуральская школа дзюдо подарила нашей стране множество победителей и призеров крупнейших международных соревнований. В их числе олимпийский чемпион Игр-2012 Мансур Исаев, чемпионы мира Григорий Веричев и Виталий Макаров, обладатель «золота» чемпионатов Европы, многократный призер чемпионатов мира Кирилл Денисов, медалист чемпионата мира Денис Ярцев.