23.01.2023
В Челябинске приостановили деятельность кафе, в котором горожане заразились гепатитом А
23.01.2023
Котова потребовала, чтобы прилегающие к ТКР территории были очищены от снега
23.01.2023
В Челябинске в границах Лесопарковой и Худякова возведут жилой квартал с садиком
23.01.2023
В Челябинске отметят полное снятие блокады Ленинграда
23.01.2023
В Челябинске на 3,5 миллиона рублей оштрафованы подрядчики за плохую уборку снега
23.01.2023
Киалимская бабушка раскроет жителям Златоуста тайны таганайских ветров и северных орхидей
В Челябинской области реализуют четырехлетнюю программу по развитию дзюдо
27.12.2022
В Челябинске состоялось открытое первенство по дзюдо
06.12.2022
Челябинские дзюдоисты отличились на Кубке губернатора Ленинградской области
29.11.2022
Южноуральские дзюдоисты отличились на чемпионате России среди инвалидов по слуху
25.11.2022
Дзюдоисты Челябинской области взяли пять медалей первенства России
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023