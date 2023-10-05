05.10.2023
Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку
05.10.2023
В Магнитогорске ликвидируют пожар в цехе по переработке пиломатериалов
05.10.2023
В Карталах загорелся торговый комплекс «Визави»
04.10.2023
На М-5 в Челябинской области запущено движение по правой части нового моста
04.10.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Татищева
04.10.2023
На Алтае задержан челябинец, готовивший взрыв мэрии Рубцовска
Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку
25.08.2023
У Ледовой арены «Трактор» открыли монумент легенде челябинского хоккея
13.03.2023
Область «Трактора» - Чебаркуль
01.02.2023
Останется ли Савин директором ХК «Трактор»
24.01.2023
Юные хоккеисты «Трактора» подарили белым медведям клюшки и экипировку
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023