Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку

Челябинский «Трактор» отправил в отставку главного тренера Анвара Гатиятулина.

После домашнего поражения от уфимского «Салавата Юлаева» (0:4) главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Заварухин, сообщает пресс-служба команды.

С начала сезона клуб набрал 16 очков и занимает шестую строчку турнирной таблице Восточной конференции.

47‑летний Анвар Гатиятулин занимал пост главного тренера ХК «Трактор» с мая 2020 года. До этого он руководил командой с 2015 по 2018 год. С 2018 по 2020 год работал тренером в ХК «СКА».

Тренерские достижения Анвара Рафаиловича: Бронзовый призер чемпионата МХЛ 2013/2014, 2014/2015 с «Белыми Медведями», серебряный призер чемпионата мира среди молодежи U20 2014/2015, бронзовый призер чемпионата КХЛ 2017/2018 с «Трактором», бронзовый призер чемпионата мира 2018/2019, бронзовый призер чемпионата КХЛ 2018/2019 и серебряный призер чемпионата КХЛ 2019/2020 со СКА, бронзовый призер Чемпионата КХЛ с «Трактором» 2021/2022, Заслуженный тренер России (2023).