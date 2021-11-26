26.11.2021
В Магнитогорске оставляют льготы на дополнительное образование детей
26.11.2021
Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч
26.11.2021
В Кыштыме молодой строитель сорвался с семиметровой высоты
26.11.2021
Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире
26.11.2021
Транспортная реформа: передвигаться по челябинским проспектам скоро станет легче
26.11.2021
Лучший работодатель: ММК завоевал «золото» рейтинга Forbes
Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
02.11.2021
Земля в иллюминаторе и вирусный Бах: в ноябре Wink открывает для зрителей классику в новом ракурсе
20.10.2021
В Челябинской области растет спрос на установку в домах жителей видеонаблюдения от «Ростелекома»
18.10.2021
«Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021