17.05.2023
В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников
17.05.2023
Впервые в Челябинске: на Свердловском проспекте укладывают 25-метровые рельсы
17.05.2023
Ученые ЮУрГУ предложили систему цифровизации земель Челябинской области
16.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая (18+)
16.05.2023
В Челябинске при обрушении кровли складского здания пострадали четыре человека
16.05.2023
В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице
Готовы к труду и обороне: команда ММК признана самым спортивным коллективом России
16.05.2023
В Магнитогорске прошел отраслевой форум по культуре безопасности
11.05.2023
ММК отмечает 50-летие с момента пуска второго агрегата электролитического лужения
03.05.2023
С 2017 года ММК вложил в экологию 72 миллиарда рублей
27.04.2023
Виктор Рашников проинспектировал строительство объектов второй очереди «Притяжения»
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023