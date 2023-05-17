Готовы к труду и обороне: команда ММК признана самым спортивным коллективом России

Команда Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) одержала блестящую победу на четвертом фестивале ГТО среди трудовых коллективов России, проходившем в Ижевске.

По итогам четырех дней упорной борьбы команда ПАО «ММК» была признана самым спортивным коллективом страны.

«В себе мы всегда уверены! Но соперники с каждым годом становятся все сильнее и сильнее. У ребят колоссальные результаты! Но и мы к сегодняшнему дню готовились пять лет. Постоянные тренировки, работа над ошибками – много нюансов, но мы смогли!» - поделился эмоциями представитель ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александр Кицаев.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, команда Госкорпорации «Росатом», побеждавшая на трех предыдущих фестивалях ГТО, нынче завоевала «серебро». Работники НИУ «БелГУ» взяли «бронзу».

В общей сложности в соревнованиях в Ижевске приняли участие 50 команд из 45 регионов страны: 400 человек в возрасте от 25 до 59 лет.