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Инвалид из Еткуля сдал нормы ГТО на золотой знак

Спорт
Сегодня, 14:02
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Председатель Еткульского общества (Челябинская область) инвалидов выполнил на золотой знак все нормативы ГТО. В категории людей с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Заварухин из Еткуля сумел выполнить все нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Инвалид I группы Сергей Заварухин своим примером доказал, что присоединиться к движению ГТО может каждый, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Ему 46 лет. В 1995 году мужчина попал в ДТП и стал инвалидом.

Сергей пробовал себя в состязаниях по легкой атлетике на колясках, становился вице-чемпионом Челябинской области в плавании, выполнил норматив мастера спорта в паэурлифтинге. И сейчас, занимая должность председателя Еткульского районного общества инвалидов, старается вести активный образ жизни, заряжает своей активностью окружающих и продолжает оставаться действующим спортсменом.

«Я потому и захотел выполнить нормативы ГТО, чтобы доказать себе и другим, что все это возможности и не какие жизненные обстоятельства не должны заставить падать духом. Если уж упал с высоты, то старайся подняться и снова взлететь, давая надежду не только себе, но и окружающим», – говорит Сергей Заварухин.

По словам спортсмена, выполнить тесты ГТО на золотой знак отличия для него не составило труда. Сложности были лишь с упражнением, где необходимо было выкручивать плечевые суставы. У Сергея в правом локте находится пластина, которая сковывает движения и не дает руке в полной мере гнуться. Другие испытания (всего их было 7), в основном силовые, ему проблем не доставили. Всего было семь испытаний, в том числе удержание медицинбола на вытянутых руках, вис на согнутых руках на перекладине, броски мячей на дальность.

 

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