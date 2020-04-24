Комплекс для полноценной домашней тренировки

Данный комплекс прекрасно подходит для тренировок в домашних условиях. Особенно людям в городе, чтобы быстро оздоровить и развить себя самостоятельно за короткое время без помощи медикаментов, препаратов и других помощников.

Данный комплекс был разработан Дмитрием Лапшиновым – основателем систем самосовершенствования «Сенситив», «Кремень», «Сварга» и «Здравотел», специалистом в области питания и автором книги «Звук безмолвия».

Через две недели ежедневных занятий по 20-30 минут в день все практикующие данный комплекс наглядно изменят состояние здоровья, энергичность, силу и ясность сознания. И для этого не нужно уезжать далеко в монастыри, горы или лес, система специально адаптирована и составлена для быстрых результатов. Занимайтесь прямо сейчас, не выходя из дома!

Первое, чего вы достигнете в результате занятий, это укрепление иммунитета и регенерация организма.

Комплекс показан Антоном Гончаровым, автором телеграм-канала «Записки подполковника»