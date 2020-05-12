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Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»

Экспресс-антистресс

Спорт
Сегодня, 11:38

В данной физкультминутке автор рубрики Антон Гончаров покажет дыхательное упражнение, которое поможет быстро снять стресс и успокоиться.

Он рассказывает о нескольких вариантах выполнения техники.

Кроме того, Антон поделился своей историей, когда в экстремальной ситуации продемонстрированное упражнение помогло ему привести себя в порядок.

Автор рубрики «Физкультминутка», подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»:.

 

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