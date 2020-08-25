Копейская велогонщица Эльвира Хайруллина подтвердила титул чемпионки России

Спортсменка из Копейска Эльвира Хайруллина (Челябинская область) стала чемпионкой страны по маунтинбайку, в очередной раз завоевав золото на всероссийских соревнованиях, в этом году состоявшихся в Карачаево-Черкесии (село Архыз).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, сильнейшая южноуральская велогонщица, одержав победу в нынешнем чемпионате России, защитила чемпионский титул, завоеванный в 2019-м году.

Эльвира Хайруллина является спортсменом-инструктором копейской спортшколы олимпийского резерва №2. Уже многие года она одна из самых стабильных российских гонщиц в маунтинбайке (горный велосипед). У копейчанки были хорошие шансы принять участие в летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Достойно показали себя на чемпионате в Карачаево-Черкесии и другие велогонщики Копейска. Данил Салтанов занял четвертое место, юниорка Диана Богданова завоевала шестое.