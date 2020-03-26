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Кубок Гагарина в этом сезоне достался коронавирусу

Спорт
Сегодня, 13:33
Автор: 
Инна Шемаева

Континентальная Хоккейная Лига приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире Лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 2019/2020.

"К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей", - сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Лига разработала множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако в настоящий момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным.

Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Всё это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа.

"Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определённость для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным", - добавил Алексей Морозов.

Напомним, что розыгрыш Кубка Гагарина был остановлен на стадии 1/4 финала. От дальнейшего участия в играх отказались "Йокерит" и "Барыс". Бороться за ценный трофей намеривались  "Динамо" и ЦСКА из Москвы, петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь".

Челябинский "Трактор" в плей-офф вообще не попал, а магнитогорский "Металлург" вылетел на первой стадии.

Автор: 
Инна Шемаева
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