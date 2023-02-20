Кубок митрополита по хоккею в валенках завоевала команда ЗСО

В Челябинске состоялся Сретенский турнир по хоккею с мячом в валенках на кубок митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Первое место завоевала команда Законодательного собрания региона. Депутаты вновь получили переходящий кубок.

Соревнования проходили в ледовой арене «Трактор». Турнир по хоккею в валенках был приурочен к празднованию Сретения Господня и Дню православной молодежи.

«Соревнования посетил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В холле арены правящему архиерею показали интерактивные зоны. Зрители могли поучаствовать в играх, научиться простейшим правилам реанимации человека, виртуально побывать в мультимедийном парке «Россия – моя история». Студенты Челябинского юридического колледжа продемонстрировали приемы рукопашного боя, а рукодельницы прихода Свято-Сергиевского храма удивляли искусной вышивкой русского народного костюма», - сообщили в Челябинской митрополии.

Сборную Челябинской епархии возглавил настоятель храма святого Луки Крымского иерей Андрей Ковшевный. Вместе с ним в команде играли несколько священнослужителей. Второй год подряд в областную столицу приезжает сборная Магнитогорской епархии.