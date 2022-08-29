Лазарев: Обновленные спортзалы и площадки в селах становятся местом притяжения жителей

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев посетил с рабочим визитом Кунашакский район. Спикер вместе с депутатом Дмитрием Мешковым поздравил жителей с 92-летием со дня образования Кунашакского района, осмотрели знаковые спортивные сооружения района и оценили ход работ по благоустройству детского сквера села Кунашак.

Праздничное мероприятие прошло на центральном стадионе районного центра.

«Почти вековая история района – это годы активного развития в сочетании с трепетным отношением к своим традициям, превратившего кунашакскую землю в удивительный уголок Челябинской области с особой душой и самобытными жителями», – отметил в своем поздравлении спикер областного парламента Александр Лазарев и пожелал благополучия каждому дому и каждой семье.

Поделиться

Дмитрий Мешков также поздравил жителей района с праздником и передал поздравительный адрес и праздничный чак-чак от депутата Законодательного Собрания, председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой.

Далее Александр Лазарев и Дмитрий Мешков вместе с главой района Сибагатуллой Аминовым осмотрели знаковые спортивные и инфраструктурные объекты Кунашакского района.

На Центральном стадионе прошла масштабная реконструкция в 2019–2020 годах в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни». На стадионе появилось искусственное покрытие футбольного поля, спортивно-игровая площадка для самых маленьких спортсменов, новый борцовский зал. Также здесь были обновлены трибуны: их покрасили в цвет флага Кунашакского района и установили новые навесы. По всей площади стадиона оборудовано освещение.

Затем депутаты посетили и борцовский зал на территории стадиона. Зал открыл двери для любителей спорта весной 2021 года. Здесь занимаются 98 юных дзюдоистов и 15 самбистов, проводятся региональные соревнования.

На комплексную реконструкцию стадиона было направлено более 63 ммиллионов рублей по решению губернатора Алексея Текслера.

Еще одна гордость Кунашакского района – модульная лыжная база. С момента открытия в январе 2021 лыжную секцию в новом здании регулярно посещают 30 детей от 7 до 18 лет. На базе предусмотрены душевые, раздевалка, место для хранения лыж и их подготовки к использованию. На территории базы также разместился гараж для снегохода, который используют для накатки лыжных трасс. На возведение спортивного объекта было направлено около 10 миллионов руб.

«Мы сегодня убедились, что в Кунашакском районе уделяется пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры. Во многом это заслуга главы района, администрации и, конечно же, жителей, которые заинтересованы в здоровом и активном образе жизни, - подчеркнул Александр Лазарев. - Радует, что современные спортивные объекты открываются сегодня не только в областном центре, но и в сельских районах. Спортплощадки, стадионы, залы в малых городах и селах не пустуют, а становятся местами притяжения любителей спорта всех возрастов и уровней подготовки. Общая задача губернатора региона, правительства, Законодательного Собрания – создавать условия и равные возможности для занятий массовым спортом для всех южноуральцев. Уверен, что Челябинская область подарит стране еще много чемпионов».

Председатель областного парламента и Дмитрий Мешков также проинспектировали ход благоустройства детского сквера в селе Кунашак. Глава района Сибагатулла Аминов и представитель подрядчика заверили, что до середины сентября здесь должны завершить замену асфальтового покрытия, озеленение участка, установить скамейки, архитектурные и спортивные элементы.

Кроме того, в районе ведется реконструкция сквера – такой наказ давали жители депутатам Законодательного Собрания. Средства в размере пяти миллионов рублей выделены по инициативе спикера областного парламента Александра Лазарева при поддержке губернатора региона.

«Проект площадки действительно впечатляет – тщательно спроектированное современное, безопасное пространство для детей, подростков и их родителей. Из оборудования здесь появятся шахматный стол, различные качели, канатная сетка, тренажеры и многое другое. Думаю, дети найдут множество способов как здесь интересно и с пользой провести время, – отметил спикер Александр Лазарев. – Подрядчик уже завез строительные материалы и приступил к работе. Реконструкция идет по плану».