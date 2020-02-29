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Легендарный боксер Костя Дзю оценил способность южноуральских полицейских держать удар

Спорт
Вчера, 14:02
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области завершился чемпионат по боксу среди сотрудников органов внутренних дел региона, приуроченный к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетным гостем турнира стал абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов Костя Дзю.

 

 

В рамках полицейского спортивного чемпионата на боксерском ринге в поединках сошлись 72 спортсмена в погонах из 15 территориальных органов внутренних дел и трех подразделений областного полицейского главка. Среди участников – любители и профессионалы, имеющие звания мастеров, кандидатов в мастера спорта, а также перворазрядники.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе регионального полицейского главка, за первые места предстояло бороться стражам порядка из Челябинска, Златоуста и сотрудникам ГУ МВД России по Челябинской области.

Интерес к соревнованию проявил и прославленный боксер Константин Цзю, который является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы, а также чемпион мира среди любителей. Самое главное его достижение в боксерской карьере - это звание абсолютного чемпиона мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов.  Костя Дзю внесен в Международный зал боксерской славы.

"В полиции Челябинской области служат не только сильные и выносливые люди, но и хорошие спортсмены. Я им всем пожелал сильного и точного удара и минимального травматизма", - сказал перед финальными схватками Костя Дзю.

В финале зрители увидели четыре зрелищных боя в весовых категориях до 49, 56, 60 и свыше 91 килограммов. Многие из участников не первый год занимаются боксом и даже имеют звания мастеров и кандидатов в мастера спорта.

Кубок начальника главного управления МВД России по Челябинской области Андрея Сергеева в самой легкой весовой категории достался Тимуру Гарифуллину из Златоуста. В упорной схватке он не оставил шансов сопернику из полиции Челябинска.

В остальных весовых категориях спортивные трофеи из рук главного полицейского Южного Урала и легендарного боксера Кости Дзю получали исключительно представители регионального полицейского главка.

Это кандидат в мастера спорта Владислав Ковда. Он также одержал победу над представителем  челябинского УМВД. Победителем в состязании на боксерском ринге также оказался мастер спорта Алексей Пьянов. Среди тяжеловесов победу праздновал Андрей Горчаков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Автор: 
Инна Шемаева
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