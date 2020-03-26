Магнитогорские дети показывают хорошие спортивные результаты

Первую аттестацию юные каратисты Магнитогорска (Челябинская область) выдержали на «отлично».

Всего полгода назад на окраине города, в поселке Молжив открылась детская секция карате-киокушинкай. Инициатором доброго дела стал депутат городского Собрания, заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков.

Именно жители посёлка были максимально заинтересованы, чтобы в филиале местной школы появилась такая секция. И нашлись неравнодушные люди, благодаря которым мечта ребятни и родителей осуществилась.

Это результат слаженной работы депутатского штаба, городского фонда поддержки и развития каратэ и активистов этого округа.

А недавно там уже прошла первая аттестация воспитанников - первый в жизни юных каратистов экзамен. По его результатам каждый воспитанник получил паспорт спортсмена. Это официальный документ международного образца, куда позже будут вписаны победы и звания.

Сергей Ушаков адресовал всем ребятам слова поддержки и пожелания дальнейших спортивных успехов.

В депутатской команде считают правильным делать ставку на спорт. Работа с подрастающим поколением вообще и юными спортсменами в частности в округе налажена, ведётся системно и целенаправленно.