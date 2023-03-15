Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»

Екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) вечером 14 марта провели между собой очередной матч в борьбе за выход в следующую стадию серии плей-офф.

«Сталевары» по ходу матча уступали со счетом - 1:3, но сумели сравнять его и вырвать победу в овертайме.

Начало матча, который проходил в Екатеринбурге, ожидаемо вышло достаточно осторожным. «Автомобилист» играл построже. После удаления игрока хозяев льда за шестого полевого магнитогорцы открыли счет. Автором гола стал Никита Коростелев.

«Хоккейное» равновесие было восстановлено во втором периоде. Очень быстро счет стал равным: один из лучших игроков «Автомобилиста» в этой серии Ник Эберт бросал от синей – 1:1.

Екатеринбуржцы воспряли духом. Скоро счет стал уже 3:1 в пользу «Автомобилистов», и все уже решили, что исход матча решен. Но, видимо, никто не учел характер «сталеваров». «Металлург» воплотил в жизнь лозунг «невозможное возможно». Они сравняли счет и перевели игру в овертайм.

Победу хозяевам мог принести Алексей Василевский, но он попал в перекладину. В ответной контратаке победу в серии «Металлургу» принес Николай Голдобин - 3:4 (ОТ).

«Металлург» вышел в полуфинал «Востока», где сыграет с омским «Авангардом».