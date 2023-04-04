«Малышок-2023»: в Курчатовском районе состоялись космические старты детсадовцев

В субботу, первого апреля, в спортзале образовательного центра №2 Челябинска царила космическая атмосфера: здесь проходили - на высоких скоростях - соревнования среди дошкольных учреждений Курчатовского района «Малышок».

В ярком празднике спорта, посвященном Дню космонавтики, приняли участие 40 детских садов района – за победу в эстафетах сражались более 600 ребят: в каждой команде было по десять человек - пять мальчиков и пять девочек (плюс два запасных участника).

Перед началом эстафет малышам предстояло ответить на вопрос, кто был первым космонавтом, покорившим безвоздушное пространство. «Юрий Гагарин!», - дружно отвечали детсадовцы. Второй вопрос – как зовут первую женщину-космонавта. И здесь воспитанники дошкольных учреждений Курчатовского района не терялись: «Валентина Терешкова!». А еще главный судья соревнований Ирина Булдышева порекомендовала малышам посмотреть фильм «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли, часть съемок которого проходила в космосе. Российская картина выйдет в прокат 12 апреля.

Так как участников в этом году оказалось очень много, забегов было восемь - в каждой группе «космические» задания выполняли пять команд. Но, победителем было суждено стать лишь одному детскому коллективу, которому в скором будущем – в День космонавтики, 12 апреля, – предстоит выполнить важную миссию – защитить честь родного Курчатовского района на городских состязаниях «Малышок».

Первоапрельский праздник получился очень весенним – пробуждающим, полным движения, драйва, энергии.

Достойно справляться с заданиями малышам помогали взрослые – каждую команду к победе вели инструкторы по физической культуре учреждений. Они направляли, подсказывали, подбадривали.

За качеством выполнения заданий следили беспристрастные и очень внимательные судьи, от острого взора которых не ускользала ни одна деталь. По-настоящему спортивную и одновременно праздничную атмосферу мастерски создавала Ирина Булдышева.

Как и в прошлом году, эстафет было шесть: «Лунный камень», «Астероиды и метеориты», «Кольца Сатурна», «Звездный десант», «Поймай звезду» и «Экипаж друзей». Обручи, кегли, мячи, кубики – с их помощью будущие первоклассники преодолевали разнообразные космические испытания: бегали, прыгали и даже летали на «ракете».

Азарт, с каким малыши принялись за дело, был заразителен. Смотреть на то, как воспитанники садиков шустро преодолевают препятствия, как стараются хорошо и быстро выполнить задания, было приятно и увлекательно.

Как рассказала Ирина Булдышева, Курчатовский район проводит «Малышок» второй раз. В прошлом году соревнования прошли с участием 15 команд, в этом году желающих оказалось гораздо больше. В 2022 году на городских соревнованиях Курчатовский район представляли малыши из садика №45 - победителям районных стартов удалось занять по Челябинску почетное третье место.

В этом году 45-й садик снова участвовал в космических состязаниях, правда, уже другим составом, - лидеры прошлого года выросли и пошли в первый класс. А вот наставница у малышей - одна: Екатерина Ковалева, являющаяся профессиональной спортсменкой, как следует «натаскала» и прежнюю, и новую смену маленьких «космонавтов» и вновь привела своих подопечных к победе. В 2023 году детский сад №45 снова признан лучшим в районных стартах.

«Я сама профессиональный спортсмен. Для меня существует только первое место. Но, когда ты уже побеждал раньше, удержать такой же высокий результат на следующий год – очень сложная задача. Но мы готовились только на победу. Мои воспитанники были подготовлены очень хорошо и выступили прекрасно. Не подвели. Как я выбирала участников? Как у профессионального спортсмена глаз у меня наметан. Я всегда беру самых координированных, самых быстрых ребят, плюс важна тактика, и тут немаловажную роль имеет мышление ребенка – в эстафетах нужно очень быстро соображать, понимать, как правильно разворачиваться-поворачиваться. Вот таких детей я отбираю. Еще очень важна слаженная командная работа. В эстафетах должен работать принцип: один за всех и все за одного», - отметила Екатерина Ковалева.

По ее словам, к участию в районных состязаниях 45-й садик готовился три недели, наставница провела со своими малышами – будущими лидерами 11 тренировок.

«Сложного в эстафетах, на мой взгляд, ничего нет. Главное – все продумать и правильно подготовиться», - подчеркнула Екатерина Ковалева.

В числе участников районных состязаний были и ребятишки из садика №470. Все маленькие «космонавты» – слабослышащие, что не помешало мальчишкам и девчонкам прекрасно выступить в первых в их жизни «космических» стартах.

Инструктором по физической культуре в этом садике работает Светлана Орешкина, которая говорит о своих воспитанниках с большой любовью и гордостью. Так как в «Малышке» 470-й детский сад участвовал в первый раз, для наставницы ребят было главным участием, а вообще, признается Светлана Константиновна, победа для нее тоже важна – все еще впереди.

«Дети были настроены фантастически, сначала замечала немножко страха в их глазах, но потом ребята очень хорошо влились в процесс, с воодушевлением тренировались, соревновались с другими воспитанниками нашего садика. Вижу, как дети – они у меня самые лучшие – рады, как гордятся своим участием в соревнованиях», - рассказывает Светлана Орешкина.

По ее словам, больше всего малышам полюбилась эстафета «Экипаж друзей», когда нужно было работать парами – один ребенок во время бега по направлению к заветной цели находился внутри обруча, второй – вне его (на обратном пути дети менялись).

«Малышок-2023» в Курчатовском районе удался на славу. Каждому детскому саду от районной администрации вручили сертификат на спортивный инвентарь.

«Мы решили, что каждый садик должен купить то, что захочет, то, что действительно нужно учреждению, поэтому ушли от банальных подарков и остановили свой выбор на подарочных сертификатах», - пояснила исполняющая обязанности начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Кристина Никитина.