Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится

Ответный четвертьфинальный матч женской ватерпольной Евролиги «Динамо-Уралочка» (Златоуст, Челябинская область) – «Плебисцито Падуя» (Италия), который должен был пройти в Челябинске завтра, 26-го февраля, не состоится.

Итальянская команда не сможет приехать в Россию, и теперь решается вопрос о переносе игры на нейтральную территорию.

Отметим, это уже третье изменение в расписании «плей-офф» Евролиги для «Уралочки». Сначала итальянки не смогли принять нашу команду пятого февраля в Падуе, затем они отказались играть в Москве 18-го и 19-го февраля.

После вмешательства Европейской Федерации водных видов спорта (LEN) 20-го февраля первая игра все-таки состоялась. В Италии «Динамо-Уралочка» выиграла со счетом 11:8 и имеет максимальные шансы на выход «Финал Четырех» Кубка Европейских Чемпионов. Но сейчас вновь возникли проблемы с приездом соперниц. Окончательное решение LEN примет в течение нескольких дней.