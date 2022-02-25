25.02.2022
МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях
25.02.2022
В Челябинске попала в ДТП скорая, которая везла в ожоговый центр пострадавшего при взрыве саткинца
25.02.2022
Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится
25.02.2022
Россиян попросили отложить поездки на юг
25.02.2022
Челябинский аэропорт передумал отменять рейсы в Сочи
25.02.2022
Зеленский назвал число убитых украинцев в первый день российской спецоперации
Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится
29.12.2021
Спортсменки и тренер «Динамо-Уралочки» - одни из лучших в регионе по итогам года
11.11.2021
«Уралочки» из Златоуста с побед стартовали на чемпионате России
08.11.2021
На чемпионате России по водному поло «Динамо-Уралочка» сыграет двумя командами
26.10.2021
Златоустовская «Уралочка» в финале Кубка России
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022