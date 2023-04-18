Место силы: при челябинском «Атлете» открыли Центр гиревого спорта

В Челябинске на базе спортивной школы «Атлет» открыли Центр гиревого спорта.

Новые помещения гиревикам передали в прошлом году, и сразу после ремонта, начавшегося в феврале 2023 года, здесь начались тренировки.

«Дизайн-проект разработали сами, стены украсили портреты наших прославленных спортсменов. В Центре дети с 12 лет могут заниматься гиревым спортом и бодибилдингом (детским фитнесом) абсолютно бесплатно. До этого гиревики занимались только на стадионе имени Елесиной и в помещении на Либкнехта. Теперь современные условия созданы и здесь, в Тракторозаводском районе», - рассказал директор СШОР «Атлет» Владислав Новокрещенов.

На открытие центра сегодня, 18 апреля, приехали сразу пять чемпионов мира по гиревому спорту: Иван Денисов, Ксения Дюдюхина, Оксана Степанова, Вячеслав Плотников и Денис Гафаров. Все они заняты подготовкой юных спортсменов в столице Южного Урала. Побывала в гостях у челябинских силачей и глава города Наталья Котова, отметившая, что гиревики давно испытывали потребность в новых залах – поэтому, как только появились подходящие свободные площади, их передали школе «Атлет».

«И сейчас мы убедились, что сделали это не зря. Проведен хороший ремонт, закуплено современное оборудование, и большое количество ребят теперь имеют возможность тренироваться в великолепных условиях. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше детей и подростков приходили в спорт. Тем более, что здесь, занимаясь в одних залах вместе с победителями, чемпионами мира, ребята ставят перед собой высокие цели и знают, что могут их добиться», - подчеркнула Наталья Котова.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, сегодня в школе под руководством 16 тренеров занимаются более 350 детей, а в копилке наград спортивного учреждения - многочисленные победы первенств всех уровней.

А началась история гиревого спорта в Челябинске с 2002 года. Именно тогда на базе спортивной школы «Атлет» Иван Денисов, став чемпионом мира, начал формировать сборную команду города. Первый воспитанник школы Денис Гафаров в 2004 году выиграл первенство мира среди юношей, в 2008-м Ксения Дедюхина стала лучшей на первенстве Европы.

Именитые спортсмены, приехавшие на открытие Центра гиревого спорта, поблагодарили мэра за поддержку этого вида спорта. Наталья Котова заверила, что все освобождающиеся помещения, подходящие для занятий, будут передаваться для развития подрастающего поколения челябинцев.

Центр гиревого спорта располагается по адресу: Шуменская, 20-А. Телефон: 8 (351) 225-47-03.