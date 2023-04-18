18.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля (18+)
18.04.2023
Власти Калининского района заявили на похитителей урн в полицию
18.04.2023
Южноуральские депутаты предлагают ужесточить ответственность за продажу вейпов подросткам
18.04.2023
Место силы: при челябинском «Атлете» открыли Центр гиревого спорта
18.04.2023
В Челябинске в этом году вернут достойный облик трем «подземельям»
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело факту отравления подростка вейпом
Место силы: при челябинском «Атлете» открыли Центр гиревого спорта
11.11.2019
Челябинец стал чемпионом мира по гиревому спорту
19.10.2018
Челябинский гиревик стал лучшим на первенстве мира по гиревому спорту
23.05.2018
Гиревики Челябинской области принесли сборной России четыре «золота» чемпионата Европы
28.07.2017
Южноуральские гиревики выиграли золото военно-спортивных игр стран СНГ
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023