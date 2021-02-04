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Металлурги ЧЦЗ встали на коньки

В загородном оздоровительном комплексе «Лесная застава» входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода введен в эксплуатацию современный каток размером 46 на 21 метр с прочными защитными бортами.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод» Наталья Васильева, каток построен в рамках программы реконструкции инфраструктуры оздоровительного комплекса. Площадка оснащена трибуной, прокатом коньков, освещением и качественным акустическим оборудованием. Покрытие отвечает всем современным требованиям — оно очень ровное и скользкое. Уход за льдом обеспечивает профессиональная ледозаливочная машина. Площадку уже оценили как хоккеисты, так и металлурги-любители катания на коньках. Сеансы на катке проходят в свободном режиме, по предварительной записи.

Обновленный каток дополнил спектр зимних развлечений. Кроме него зимой в оздоровительном комплексе «Лесная застава» традиционно действуют освещенные лыжная и тюбинговая трассы, работает прокат спортивного инвентаря. На территории также имеются спортивный и актовый залы, ресторан, благоустроена набережная с площадкой для воркаута и специальная оборудованная мангальная площадка. Для металлургов и членов их семей созданы оптимальные условия, направленные на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни.