ММК успешно провел первый этап Кубка Мира по сноуборду
Спорт
Сегодня, 14:18

В горнолыжном центре ПАО «ММК» «Металлург-Магнитогорск» на озере Банном прошел первый этап Кубка мира 2019-2020 по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Основным организатором подготовки и проведения турнира выступил Магнитогорский металлургический комбина, сообщает пресс-служба компании.

Участниками соревнований стали более 150 сильнейших спортсменов из 17 стран. Специально для Кубка мира был построен мобильный стадион, рассчитанный на 3300 зрителей, и установлен 11-метровый экран для наблюдения за ходом соревнований в прямом эфире. Все участники и гости этого крупного спортивного события отметили высочайший уровень организации соревнований.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников подчеркнул, что «принимать в горнолыжном центре комбината престижные международные соревнования становится доброй традицией. На склонах нашего горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск» с большим успехом прошли XVIII Зимние Сурдлимпийские игры. Эстафета олимпийского огня зимних Игр в Сочи тоже проходила по этим местам».

По словам рейс-директора FSI Уве Байера, этап Кубка мира в Магнитогорске может получить постоянную прописку. «Мы в принципе не приезжаем на «одноразовые» площадки. Надеемся, что будем приезжать к вам снова и снова. Хочу, чтобы спортсмены познакомились с культурой вашего края, с его индустриальной историей, которая потрясает. Что касается Банного — у курорта отличный потенциал: нам очень нравится угол уклона трассы, её протяжённость, организация финишной зоны и финишный городок, удобный для установки трибун. Вы на ММК не только умеете хорошо делать металл, но и можете организовать проведение Кубка мира на самом высоком уровне».

Президент федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил большой вклад ММК в проведение турнира и подчеркнул: «По организации это одно из лучших, если не самое лучшее за последние десятилетия соревнование. Это уровень чемпионата мира». Он поблагодарил председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова за проделанную работу и выразил надежду, что эти соревнования станут ежегодными.

«Каждый год к нам приезжают тренироваться и выступать ведущие горнолыжники России и мира, подтверждая отменное качество местного снега и спортивной инфраструктуры. Руководство Челябинской области, Республики Башкортостан, администрация нашего города и Магнитогорский металлургический комбинат сделали все возможное, чтобы обеспечить самый высокий уровень проведения первого этапа Кубка мира по сноуборду», — отметил Виктор Рашников.

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» был построен ПАО «ММК» в районе озера Банное в 2003 году. Сегодня это популярный горнолыжный курорт, привлекающий ежегодно более 200 тысяч любителей экстремальных видов спорта. Здесь работают семь трасс различной степени сложности для катания в светлое и темное время суток. К вершине горы спортсменов и гостей ГЛЦ доставляет скоростной подъемник гондольного типа.

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» работает круглый год – специалистами центра разработан целый комплекс развлечений: туристические, велосипедные маршруты и спуски, скалолазные подъемы, пейнтбол, кемпинг, пикники, картинг и многое другое. Экспертное сообщество не раз признавало ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» лучшим горнолыжным курортом Урала и России. Здесь проводятся соревнования высокого уровня по горнолыжному спорту, сноуборду, маунтинбайку.

Отправить новость
Политика
Сегодня, 11:52
Алексей Текслер – Виктору Рашникову: Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество
Культура
04.12.19 11:41
ПАО "ММК" помогает преображению драмтеатра в Магнитогорске
Экономика
03.12.19 09:52
Вальцовщик ЧМК получил приз за инновации
Экономика
02.12.19 09:54
ММК стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019»
04.12.19 11:51
Ничего не планируйте на выходные с 7 на 8 декабря!
04.12.19 11:44
Пассажиры мультимодального маршрута «Снегирь» получат памятные подарки
04.12.19 10:14
Южноуральские команды терпят поражения
03.12.19 11:04
В Челябинске пройдут Всероссийские соревнования на призы Лидии Скобликовой
03.12.19 10:27
Челябинская область примет первенство России по юношескому хоккею
02.12.19 15:04
«Счастливые часы» на «Солнечной долине»
29.11.19 13:28
ЦАО «Евразия» открывает горнолыжный сезон
29.11.19 10:16
Три южноуральца выступят на первом этапе Кубка мира по сноуборду
29.11.19 10:05
«Трактор» выиграл, «Металлург» проиграл
28.11.19 13:57
Школьников из микрорайона «Ньютон» лишили возможности заниматься спортом
Общество
Сегодня, 11:25
Мозги набекрень
В Челябинске новую остановку поставили задом наперед
Общество
Сегодня, 13:44
Челябинский парк Гагарина остается без аттракционов
Новости
Сегодня, 14:46
Общество
Наталья Котова рассказала о елочных базарах 2019-го
Сегодня, 14:30
Происшествия
В Челябинской области зарегистрированы новые случаи бешенства
Сегодня, 13:09
Происшествия
Фаната «Трактора» из сектора «А» арестовали на двое суток
Сегодня, 12:11
Происшествия
В ДТП в Копейске пострадала пятилетняя девочка
Сегодня, 11:13
Происшествия
Наркоман в трусах залез в больничную котельную
Материалы рубрики
Вчера, 11:38
Спорт
Южноуральское дерби - в пользу «Трактора»
06.12.19 10:00
Спорт
«Трактор» снова проиграл, «Металлург» выиграл
04.12.19 10:14
Спорт
Южноуральские команды терпят поражения
29.11.19 10:05
Спорт
«Трактор» выиграл, «Металлург» проиграл
28.11.19 11:49
Спорт
Конькобежка Ольга Фаткулина не смогла продать подарок Путина
Теги
ПАО «ММК»
Виктор Рашников
Алексей Текслер
сноуборд
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика