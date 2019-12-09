ММК успешно провел первый этап Кубка Мира по сноуборду

В горнолыжном центре ПАО «ММК» «Металлург-Магнитогорск» на озере Банном прошел первый этап Кубка мира 2019-2020 по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Основным организатором подготовки и проведения турнира выступил Магнитогорский металлургический комбина, сообщает пресс-служба компании.

Участниками соревнований стали более 150 сильнейших спортсменов из 17 стран. Специально для Кубка мира был построен мобильный стадион, рассчитанный на 3300 зрителей, и установлен 11-метровый экран для наблюдения за ходом соревнований в прямом эфире. Все участники и гости этого крупного спортивного события отметили высочайший уровень организации соревнований.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников подчеркнул, что «принимать в горнолыжном центре комбината престижные международные соревнования становится доброй традицией. На склонах нашего горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск» с большим успехом прошли XVIII Зимние Сурдлимпийские игры. Эстафета олимпийского огня зимних Игр в Сочи тоже проходила по этим местам».

По словам рейс-директора FSI Уве Байера, этап Кубка мира в Магнитогорске может получить постоянную прописку. «Мы в принципе не приезжаем на «одноразовые» площадки. Надеемся, что будем приезжать к вам снова и снова. Хочу, чтобы спортсмены познакомились с культурой вашего края, с его индустриальной историей, которая потрясает. Что касается Банного — у курорта отличный потенциал: нам очень нравится угол уклона трассы, её протяжённость, организация финишной зоны и финишный городок, удобный для установки трибун. Вы на ММК не только умеете хорошо делать металл, но и можете организовать проведение Кубка мира на самом высоком уровне».

Президент федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил большой вклад ММК в проведение турнира и подчеркнул: «По организации это одно из лучших, если не самое лучшее за последние десятилетия соревнование. Это уровень чемпионата мира». Он поблагодарил председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова за проделанную работу и выразил надежду, что эти соревнования станут ежегодными.

«Каждый год к нам приезжают тренироваться и выступать ведущие горнолыжники России и мира, подтверждая отменное качество местного снега и спортивной инфраструктуры. Руководство Челябинской области, Республики Башкортостан, администрация нашего города и Магнитогорский металлургический комбинат сделали все возможное, чтобы обеспечить самый высокий уровень проведения первого этапа Кубка мира по сноуборду», — отметил Виктор Рашников.

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» был построен ПАО «ММК» в районе озера Банное в 2003 году. Сегодня это популярный горнолыжный курорт, привлекающий ежегодно более 200 тысяч любителей экстремальных видов спорта. Здесь работают семь трасс различной степени сложности для катания в светлое и темное время суток. К вершине горы спортсменов и гостей ГЛЦ доставляет скоростной подъемник гондольного типа.

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» работает круглый год – специалистами центра разработан целый комплекс развлечений: туристические, велосипедные маршруты и спуски, скалолазные подъемы, пейнтбол, кемпинг, пикники, картинг и многое другое. Экспертное сообщество не раз признавало ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» лучшим горнолыжным курортом Урала и России. Здесь проводятся соревнования высокого уровня по горнолыжному спорту, сноуборду, маунтинбайку.