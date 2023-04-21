«Мы верим в каждого!»: в Челябинске прошел турнир по хоккею в валенках среди воспитанников детдомов

В Челябинске состоялся седьмой турнир по хоккею в валенках среди воспитанников детских домов на кубок Законодательного Собрания Челябинской области. Состязания прошли под девизом «Мы верим в каждого!».

В Ледовом дворце Челябинска собрались дети и их педагоги со всей области, чтобы сразиться за победу в одном из самых популярных видов спорта в регионе. В турнире приняли участие 34 команды.

С приветствием от имени председателя Законодательного Собрания Александра Лазарева и депутатского корпуса к участникам турнира обратился вице-спикер областного парламента Олег Гербер. Напутственные слова ребятам сказали министр социальных отношений региона Ирина Буторина и министр физической культуры и спорта Александр Гриб.

«Ребята, вы – главные герои этого дня. Не важно, какого вы возраста, хорошо играете или только учитесь. Важно, чтобы у вас был настоящий спортивный дух, сильная воля и чувство плеча в команде. Первое место – это, конечно, замечательно, но идея турнира «Мы верим в каждого» состоит в том, чтобы вы все просто весело и полезно провели время, нашли новых друзей и, конечно, отточили мастерство владения клюшкой», - обратился к игрокам Олег Гербер.

Вице-спикер отметил, что удача всегда улыбается тем, кто не боится испытаний, и пожелал каждому участнику мощного заряда энергии и уверенности в своих силах и напутствовал: «Помните, мы верим в вас! Мы верим в каждого!».

Церемония открытия завершилось приятным сюрпризом: победители предыдущего турнира - команда «Олимп» из города Касли - сыграли матч против хоккеистов из клуба «Трактор».

Седьмой турнир «Мы верим в каждого!» стал настоящим праздником для ребят из детских домов. Ледовый дворец «Уральская молния» был разделен на спортивно-развлекательные зоны, где дети смогли попробовать свои силы в катании на коньках, научиться секретам профессионального владения хоккейной клюшкой, принять участие в спортивных эстафетах.

Турнир «Мы верим в каждого!» прошел при поддержке Благотворительного фонда «Русской медной компании», хоккейного клуба «Трактор», агрофирмы «Ариант», завода «Спецагрегат», культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис».