17.10.2022
Ремонт дорог в челябинском Шаголе вышел на финишную прямую
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
17.10.2022
Челябинские таможенники передали конфискованный сахар в социальные учреждения
17.10.2022
Тропинки от лыжной базы до экотропы на северо-западе Челябинска выложили плиткой
17.10.2022
На курорте «Солнечная долина» завершился фестиваль экстрима
17.10.2022
С начала 2022 года на ЮУЖД травмировано 11 южноуральцев, не соблюдавших правила безопасности
На курорте «Солнечная долина» завершился фестиваль экстрима
Moto Kvadro Fest 2022 позволил выявить лучших мотогонщиков- любителей
11.08.2022
Выиграйте билеты на Фестивале этнической культуры
25.02.2022
Челябинская область сожалеет об отмене Кубка мира в «Солнечной долине»
26.07.2021
В «Солнечную долину» приехали члены сборной команды по сноуборду
29.06.2021
Миасс примет второй этап Кубка Южного Урала по горному велосипеду
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022