На курорте «Солнечная долина» завершился фестиваль экстрима

В Миассе (Челябинская область) на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» прошел фестиваль экстрима – любительские гонки на квадроциклах и мотоциклах - Moto Kvadro Fest 2022.

В стартах приняли участие 139 мотоциклистов и 20 любителей квадро-техники. Соревнования на на эндуро-мотоциклах прошли в четырех классах. Самые опытные спортсмены участвовали в классе «Gold». Здесь победу одержал Евгений Циримушкин из Кыштыма.

В классе «Silver» участвовали гонщики на мотоциклах с водяной системой охлаждения. Лучшим стал Евгений Климкин из Екатеринбурга.

В классе «Bronze» -заездах на мотоциклах с воздушной системой охлаждения - победу одержал Юрий Тристан из Кыштыма.

В классе «Light» стартовали гонщики без опыта, в том числе, девушки. Среди них первой стала Алена Шарафутдинова из Миасса.

Среди любителей квадро-техники в категории «GPS-ориентирование» победила команда Станислава Куренкова и Максима Охотникова из Екатеринбурга. В категории «Мудрейсинг» первое место завоевали Александр Ефремов из Миасса и Алексей Рюпин из Челябинска.