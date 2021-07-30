На Олимпиаде златоустовские ватерполистки сыграют с лучшей командой мира

Олимпийские игры в Токио набирают обороты. Чем ближе к экватору турнира, тем больше проходит соревнований и разыгрываемых комплектов наград.

Сегодня в центре внимания игра женских сборных России и США по водному поло, которая даст главный ответ – на что способна российская команда и способна ли она бороться за медали.

Напомним, в составе сборной России выступают представительницы златоустовской «Уралочки». Это Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.