19.05.2023
Дело депутата Гордумы Челябинска передано в суд
19.05.2023
На Тургояке состоится Кубок Федора Конюхова
19.05.2023
Теперь жители Челябинской области за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений
19.05.2023
В «Парковом» Челябинска «ДорстройГрупп» продолжает строить крупнейшую магистраль
19.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
19.05.2023
В Чебаркульском районе продолжают ремонт автодороги Кундравы – Варламово
На Тургояке состоится Кубок Федора Конюхова
22.06.2022
Минэкологии объяснили причины позеленения озера Тургояк
10.05.2022
В Челябинской области ограничили проезд к озеру Тургояк
09.08.2021
Возгорание катамарана на Тургояке вылилось в уголовное дело
24.07.2021
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова навела порядок на Тургояке
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023