На Тургояке состоится Кубок Федора Конюхова

На озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) состоится всероссийская детская парусная регата – «Кубок путешественника Федора Конюхова»

Турнир пройдет с пятого по десятое июня 2023 года на озере Тургояк.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, торжественная церемония открытия и первая гонка запланированы на шестое июня. Также гонки пройдут в остальные дни, а заслуженные награды чемпионы и призеры получит на церемонии закрытия девятое июня.

Напомним, регата проводится с 2010 года и традиционно собирает свыше 100 юных яхтсменов со всех федеральных округов России, в первую очередь из Челябинской области, выступающих в классах «Оптимист», «Кадет» и «Ракета 270».