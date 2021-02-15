На вопрос, почему в Магнитогорске лучше, чем в Геленджике, ответила «Лыжня России»
Жители Магнитогорска - второй столицы Челябинской области - поверили в приметы и встали на лыжи. В минувшую субботу, 13 февраля, Магнитогорск присоединился к 39-й Всероссийской «Лыжне России». Участие в гонках приняли как профессиональные спортсмены, так и любители зимних видов спорта.
Среди тех, кто в этот день встал на лыжи в Экопарке, школьники, студенты, ребята из спортивных школ, работники предприятий, депутаты городского Собрания, ветераны…
Несколько забегов были организованы для горожан разного возраста, спортсменов с ограничениями по здоровью, состоялись также районные старты и сдача нормативов ГТО.
Не пропустил «Лыжню России» постоянный ее участник - 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Степан Федорович Колесниченко. Он пробежал свою очередную дистанцию вместе со 120-ю ветеранами города.
Открывая мероприятие, спикер Собрания Александр Морозов обозначил приметы дня:
Когда погода в минус пять –
Здесь собираемся опять,
Когда скрипит февральский снег –
Мы начинаем вновь забег.
Коль палка лыжная в руке –
Здесь круче, чем в Геленджике!
Приветствовали собравшихся депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев, начальник управления физкультуры, спорта и туризма Сергей Игуменов, старший менеджер по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО «ММК» Фёдор Наследов, председатель городского Совета ветеранов Александр Макаров.
Отличная погода, прекрасное настроение, спортивный азарт сделали «Лыжню России» в Магнитогорске добрым и красивым праздником.