На Южном Урале пройдет юбилейная «Лыжня России»

12 февраля в 43 муниципальных образованиях Челябинской области пройдет одно из крупномасштабных и традиционных соревнований по лыжным гонкам – Всероссийская массовой лыжная гонка «Лыжня России».

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, в 2022 году на лыжные трассы выйдут жители всех 43 муниципальных образований Южного Урала.

«За 40 лет своего существования «Лыжня России» превратилась в целое движение за здоровый образ жизни. На сегодняшний день это самый массовый спортивный праздник в стране. Сложно переоценить вклад «Лыжни России» в здоровье нации и приобщение людей к спорту. Для южноуральцев это не просто соревнования, а долгожданный праздник, отличный повод собраться всей семьей, встать на лыжи, провести выходной день на свежем воздухе и зарядиться энергией на весь год. По традиции в этом году мы ждем в Челябинске и всех муниципалитетах области большое количество участников, которые выйдут на старты, где главное – это не лучшие секунды на финише, а здоровье и радость от занятий спортом», – рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Центральные старты «Лыжни России» запланированы в трех городах: Златоусте на лыжном стадионе имени Светланы Ишмуратовой, Магнитогорске на территории МАО «Парки Магнитки» и в Челябинске.

В областном центре Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», как и в прошлом году, пройдет в два дня. 11 февраля на территории спортивно-тренировочного центра МБУ «СШОР №5 по лыжным видам спорта», 12 февраля на территории МБУ «Легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной».