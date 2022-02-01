01.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 2 февраля
01.02.2022
ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента
01.02.2022
На Южном Урале пройдет юбилейная «Лыжня России»
01.02.2022
Исторический музей Южного Урала подписал соглашение с Госархивом и договор с ЮУрГУ
01.02.2022
В Челябинске женщина хотела спрыгнуть с третьего этажа
01.02.2022
В ДНР заявили о готовности обратиться за военной помощью к России
На Южном Урале пройдет юбилейная «Лыжня России»
20.01.2020
Южноуральцев зовут на «Лыжню России»
06.02.2018
Южный Урал готовится к «Лыжне России-2018»
02.02.2017
В Челябинской области на «Лыжню России-2017» выйдут более 14 тысяч человек
11.02.2016
«Лыжня России» в Челябинске пойдет в зачет сдачи норм ГТО
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022