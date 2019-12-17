На финише года

Названы имена лучших южноуральских спортсменов и тренеров
Фото: 
Валерий Иванов
Спорт
Сегодня, 10:17

Министерство спорта Челябинской области определилось с лучшими спортсменами и тренерами региона.

В Челябинске состоялась итоговая коллегия министерства по физической культуре и спорту региона, на которой были определены лучшие спортсмены, тренеры и специалисты спортивной сферы 2019 года.

Лучших выбирали по результатам выступлений на чемпионатах и первенствах России и Европы. В частности, лучшими спортсменами по итогам выступлений в соревнованиях 2019 года по олимпийским видам спорта признана боксерша Анастасия Белякова. Она стала бронзовым призером Европейских игр. Екатерина Ефременкова завоевала «серебро» на чемпионате мира по шорт-треку. Медаль такого же достоинства в тхэквондо в копилке Татьяны Кудашовой. Всего в этом почетном списке порядка 20 спортсменов.

Названы были и лучшие молодые спортсмены по итогам 2019 года. Это Маргарита Близнякова тхэквондо), Евгения Головина (водное поло), Григорий Иванов (прыжки в воду), Анна Князева (гребля на байдаках и каноэ», Кристина Новицкая (тяжелая атлетика), Ризван Магомадов (дзюдо), Вааг Маргарян (греко-римская борьба), Яловславна Мунтян (фристайл), Полина Попова (водное поло) и Всеволод Шумков (бокс).

Кроме того, были названы имена лучших тренеров области 2019 года по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским и по неолимпийским видам спорта. В этом списке также порядка десяти человек.

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Теги
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
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