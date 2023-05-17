Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»

Октябрьский район (Челябинская область), который в последние годы неплохо развивается, в ближайшем будущем ждут новые позитивные изменения. Будут возведены новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), построены новые дороги, отремонтирован Дом культуры, дооснащен стадион, доукомплектована оборудованием районная больница, газифицированы села, улучшено водоснабжение и построены новые дома. Соответствующие поручения дал губернатор Алексей Текслер, посетивший муниципалитет с рабочим визитом.

«Муниципалитет крепкий, сельскохозяйственный. В последнее время неплохо развивается благодаря программе комплексного развития сельских территорий, - охарактеризовал Октябрьский район Алексей Текслер. - Но также понятно, что многое еще предстоит сделать».

В ходе рабочего выезда губернатор посетил Дом детского творчества в селе Октябрьское, в котором в этом году начался капремонт в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области». В здании обновят крышу, все помещения, входную группу, благоустроят прилегающую территорию. Завершить работы планируется в августе, чтобы к новому учебному году почти полтысячи детей смогли начать обучение по 24 программам допобразования.

После этого визита глава региона совершил свой фирменный «разворот», чтобы заехать в еще в одно учреждение образования - в октябрьский филиал Троицкого технологического техникума. В техникуме обучаются двести студентов, преподавательский состав полностью укомплектован. Глава региона поручил заасфальтировать подход к профучилищу, закупить новые компьютеры и пересмотреть рацион питания учащихся.

Внепланово Алексей Текслер и посетил Дом культуры. Здание, в котором размещается учреждение культуры, требует ремонта. Алексей Текслер поручил региональным минкульту и минстрою, а также своему заместителю Сергею Сушкову подготовить документацию, необходимую для проведения ремонта. Также глава региона обратил внимание на разрушающееся здание около ДК и поставил задачу главе района решить проблему.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» заместитель министра культуры Челябинской области - начальник управления материально-технического обеспечения Дмитрий Столбов, на сегодня подготовлена проектно-сметная документация для ремонта Дома культуры в селе Октябрьское. На проведение ремонтных работ понадобится порядка 41 миллиона рублей. «В данный момент идет заявочная кампания на 2024 год. Министерство культуры принимает заявки от муниципалитетов на ремонты учреждений как по областной программе, так и по национальному проекту», - отметил замминистра. Планируется подготовить и направить заявку на ремонт Дома культуры в Октябрьском в рамках федерального нацпроекта «Культура».

В районе уделяется внимание и развитию медицины. В прошлом году начали капитальный ремонт здания поликлиники-стационара села Октябрьское, построенного 60 лет назад. Сейчас основные работы уже завершены. Заменили все инженерные сети, кровлю, окна, двери, покрытие полов, отремонтировали фасад здания и внутреннюю отделку стен и потолков. Строители заканчивают благоустройство прилегающей территории.

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» практически завершен капитальный ремонт также в ФАПах в Ваганово, Сосновенькое, Свободный. А за счет средств из областного бюджета ремонтные работы начаты еще на пяти объектах - ФАПах Шипкино, Нововарламово, Новомосковское, Журавлиное, Деньгино.

«За три года в Октябрьском районе было построено четыре и отремонтировано восемь объектов, на ремонтные работы было направлено более 100 миллионов рублей и более 60 миллионов на новое оборудование», - отметила министр здравоохранения региона Агата Ткачева.

Алексей Текслер поручил областному минздраву доукомплектовать районную больницу необходимым медоборудованием, а также рассмотреть возможность строительства новых ФАПов в районе. «Принял решение по двум новым ФАП для района, поможем и с оборудованием», - поделился планами губернатор.

В Октябрьском районе есть позитивная динамика и по дорогам. Напомним, в апреле 2023 года к губернатору обратилась жительница Александровки Татьяна Земенкова с просьбой решить вопрос с ремонтом востребованной у селян дороги от деревни до села Каракульского. Алексей Текслер пообещал, что вопрос будет решен в рамках программы комплексного развития сельских территорий. И уже в мае начинается ремонт дороги от деревни Александровка до региональной автодороги Подовинное-Каракульское. «Работы будут проведены по госпрограмме “Устойчивое развитие сельских территорий”. Будет реконструировано 5,6 километра автодороги. Уже заключен контракт с подрядной организацией ООО «Уралдорстрой» на сумму 171 с половиной миллионов рублей», - пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Все работы будут выполнены в текущем году.

При этом в муниципалитете еще остаются проблемы по дорогам. Губернатору поступали жалобы на автомобильную дорогу «Октябрьское - Крутоярский - Петровский» протяженностью свыше десяти километров. Она не отвечает требованиям безопасности дорожного движения. Проезжая часть имеет дефекты в виде выбоин, просадок и другие многочисленные повреждения. Реагируя на обращения, районные власти уже провели тендер и определен подрядчик, который отремонтирует данную дорогу.

Во время визита губернатора в район к нему обратился глава Михаил Молчан с просьбой выделить дополнительные средства на сельские дороги. «Добавим средств на ремонт сельских дорог, постараемся сделать в этом году как можно больше», - принял решение Алексей Текслер.

В миндортранса региона и агентству уточнил, по обращению главы Октябрьского муниципального района будет рассмотрен вопрос выделения дополнительных средств из областного бюджета в 2023 году в размере 20 миллионов 735 тысяч 541,4 рубля, необходимых для финансирования девяти объектов ремонта автомобильных дорог улично-дорожной сети в с. Октябрьское, д. Шипкино, Октябрьского муниципального района.

Кроме того, в этом году в районе в селе Октябрьское реализуют интересный проект благоустройства будущей пешеходной зоны ул. Советская – Набережная. Алексей Текслер ознакомился с ходом работ, которые ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В течение лета здесь уложат новое покрытие, установят бортовой камень, дорожные знаки, нанесут разметку, а также выполнят озеленение. На втором этапе планируется благоустроить территории около местной автостанции.

Также Алексей Текслер посетил стадион «Метеор», который ввели в эксплуатацию в 2020 году. В составе стадиона административное здание с раздевалками, душевыми, тренажёрным залом, футбольное поле, легкоатлетическое ядро, спортивные площадки (волейбол, баскетбол, городошный спорт, детская и взрослая тренажёрные площадки), трибуны, стоянка для транспорта. Губернатор поставил задачу увеличить количество тренажеров на площадках.

Как пояснили агентству в минспорта области, в тренажёрном зале на стадионе «Метеор» Октябрьского района в настоящий момент есть 12 тренажеров. Зал пользуется популярностью среди населения, ежедневно его посещают более 80 человек. Контракт на поставку новых тренажеров уже заключён, поставка их пройдёт в июне-июле этого года.

Одна из проблем муниципалитета – низкий уровень газификации. Алексей Текслер отметил, что Октябрьский район – один из самых негазифицированных в области. «Район протяженный, уровень газификации низкий. Уделим самое пристальное внимание, тем более, что жители мне этот вопрос в разговорах обозначали», - отметил губернатор и поручил совместно с партией «Единая Россия» выявить пробелы, которые есть в районе по газификации, и включить объекты в программу.

Также губернатором принято решения по строительству многоквартирного дома для детей-сирот, привлечения социальных работников, врачей и тренеров. «Построим новое жилье, - обозначил еще одну задачу глава региона. - Зачастую важные кадровые программы на селе тормозят именно по причине нехватки жилья».

Кроме того, в этом году планируется поработать над качеством водоснабжения в районе. «Подтягиваем и вопросы ЖХК, по нацпроекту «Чистая вода» запланирован ремонт водовода, который питает ряд населенных пунктов, включая районный центр», - рассказал губернатор.

Подводя итоги визита, глава региона обратил внимание, что в Октябрьском районе проживает замечательная молодёжь. Они учатся, творят, занимаются спортом и многие хотят связать свою жизнь с селом. «Ради этого и нужно работать, создавать здесь комфортные условия, - подчеркивает Алексей Текслер и заверяет. - Будем продолжать оказывать необходимую помощь району».