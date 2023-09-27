Челябинские параспортсмены смогут продолжить тренировки по бочча

Спортсмены с ограниченными физическими возможностями смогут продолжить тренировки по бочча в Челябинске. Спортивную секцию планируется вновь открыть на базе Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Напомним, челябинские спортсмены с инвалидностью записали видеообращение с жалобой на закрытие спортивной секции по бочче, работавшей на базе муниципальной школы по адаптивным видам спорта города, и невозможность участия в соревнованиях. Следственное управление СКР по Челябинской области организовало доследственную проверку по данному факту.

Как пояснили агентству в министерстве по физической культуре и спорта Челябинской области, спортсмены потеряли возможность тренироваться в связи с увольнением тренера по бочче из муниципальной школы по адаптивным видам спорта города Челябинска. Для урегулирования проблемы были проведены встречи с родителями спортсменов и также заявительницей обращения, обсуждались различные возможности для продолжения тренировочного процесса.

«Региональным центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта достигнута договоренность с тренером по данному виду спорта. В настоящий момент специалист проходит курс повышения квалификации в Университете физической культуры им. Лесгафта в Санкт-Петербурге. По завершении обучения спортсмены получат возможность продолжить тренировки на базе Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», - заверили в минспорта региона.

В настоящий момент идет процесс согласования времени тренировок.

В ведомстве также уточнили, что для участия в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» региональным отделением Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА) сформирована команда по бочче, в которую вошла Марина Бузина. «К сожалению, остальные спортсмены не вошли в состав. У соревнований имеются ряд требований», - отметили в министерстве.

Ситуация находится на контроле минспорта и регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Напомним, Бочча - паралимпийский вид спорта, в котором принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА). Этот вид спорта начал развиваться в 1980 году, а в программу Паралимпийских игр вошел в 1984 году. В апреле 2022 года южноуральская спортсменка Марина Бузина завоевала первую медаль по Бочча в истории Челябинской области.