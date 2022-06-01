Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области

Заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Александр Казаков покидает занимаемую должность.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер первого июня 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Казакова Александра Евгеньевича от замещаемой должности, расторгнуть с ним служебный контракт», - говорится в постановлении.

Казаков проработал замминистра с апреля 2014 года и будет уволен с государственной службы с понедельника, шестого июня 2022 года. Он покидает пост замминистра по собственной инициативе, отмечается в документе.

Напомним, почти две недели назад, 20 мая 2020 года, покинул пост министра физической культуры и спорта Челябинской области 41-летний Максим Соколов, проработав в этой должности менее полутора лет. С 23 мая руководить минспорта региона стал бывший силовик и финансист 42-летний Александр Гриб.