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Новый «Забег за облака» собрал на Таганае почти две сотни бегунов

Фото: 
Таганай Ньюс
Спорт
Сегодня, 10:45
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Автор: 
Евгения Александрова

Очередной «Забег за облака» в минувшие выходные собрал в национальном парке «Таганай» Челябинской области почти двести бегунов.

«В этом году, несмотря на особые обстоятельства и непривычный формат (тренировка со свободным стартом), на дистанции вышли 195 человек. Это представители городов Челябинской области, Екатеринбурга и Пермского края», - сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс».

Испытать себя на марафонской дистанции в этом году решились 26 человек, 67 из них решились на «тридцатку», остальные бежали 12 километров.

В абсолютном зачете у марафонцев впервые лидировала пермячка Лилия Салахаутдинова, на девять с лишним минут от нее отстал Евгений Огородников из Сатки. Представитель Златоуста Павел Васенев финишировал шестым.

«30-километровую дистанцию первым закончил златоустовец Михаил Полосухин, на 12-ти километрах лидировал Игорь Бондаренко из Миасса», - рассказал «Таганай ньюс».

Напомним, традиционный горный марафон «Забег за облака» в текущем году состоялся в необычном формате по причине введенного в связи с распространением коронавируса режима ограничительных мер.

Для участников марафона на Таганае подготовили трассы протяженностью 12, 30 и 42 километра. Маршруты бегунов традиционно проходили по самым живописным местам национального парка. На дистанциях для марафонцев оборудовали пункты питания, чтобы спортсмены могли подкрепиться в пути.

Тренировка со свободным стартом состоялась в субботу, 29-го августа.

Вторым вариантом участия в марафоне является онлайн-забег. Заявиться на него можно в период с 30-го августа до 30-го сентября, а затем, преодолев положенные горные километры, отправить организаторам трек и результаты и получить памятную медаль.

СПРАВКА

«Забег за облака» является одним из самых старых горных марафонов Урала. Его история началась в 1991 году, когда фирма «Таганай-Турист-Сервис» решила организовать забег на гору Круглица. С тех пор забеги стали ежегодными (за исключением 1994-1998 годов). Параллельно в Челябинской области стали организовывать зимний забег «Лыжня за облака».

Традиционно в марафоне принимают участие сотни бегунов - взрослых и детей - из Челябинской области и других регионов Российской Федерации.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
НП Таганай
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