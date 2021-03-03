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ОМОН Златоуста обеспечивает безопасность на Всероссийских соревнованиях по водному поло

ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области обеспечивают безопасность проведения второго тура первенства России по водному поло среди юниорок до 19 лет, который проходит в Златоусте.

За выход в плей-офф Всероссийского первенства в Златоусте борются восемь команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Ханты-Мансийска, Нижнего Новгорода и Волгоградской области, а также хозяйки бассейна - ватерполистки златоустовской «Динамо-Уралочки».

Перед каждым началом игр инженерно-досмотровая группа ОМОН Росгвардии с собакой обследуют здание комплекса на предмет антитеррористической защищенности. Соревнования завершатся четвертого марта. Ежедневно росгвардейцы будут обеспечивать безопасность спортсменок.