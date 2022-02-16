Определились даты матчей ватерпольной Евролиги с участием «Динамо-Уралочки»

Четвертьфинальные игры женской ватерпольной Евролиги между клубом «Динамо-Уралочка» и Златоуста (Челябинская область) и «Плебисцито Падуя» все-таки состоятся.

После сложной и запутанной истории Европейская Федерация водных видов спорт (LEN) окончательно утвердила даты и места проведения матчей «плей-офф». Ранее первая игра планировалась в Италии пятого февраля, но из-за жестких ограничений по ковид-протоколу итальянки принять команду из Златоуста не смогли. Было принято компромиссное решение сыграть на нейтральной территории в подмосковной Рузе 18 и 19 числа. Но и этот вариант не состоялся по ряду претензий с итальянской стороны.

Наконец-то все противоречия разрешились, и теперь 20 февраля команды сыграют в Падуе, а 26 числа «Динамо-Уралочка» примет соперниц на домашней арене. Победитель по сумме двух матчей выходит в «Финал четырех» Кубка Европейских чемпионов, проигравшая команда попадает в турнир рангом ниже – «ЛЕН-трофи».