Организованный ЧЦЗ первый областной фестиваль зимней рыбалки выиграла девушка

Входящий с состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод выступил организатором первого областного фестиваля любителей зимней рыбалки «Цинковая рыбка».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», состязания проходили на популярном у южно-уральских рыбаков озере Большой Кременкуль. Рыба в этом водоёме не крупная, но без поклевки не остается почти никто. В соревнованиях по подледному лову приняли участие более 50-ти рыбаков-любителей разного возраста, квалификации и уровня подготовки. Невероятно, но главный приз фестиваля - ледобур – достался хрупкой девушке Алене Розинцевой, поймавшей рыбы больше, чем опытные рыбаки.

Испытать настоящий спортивный азарт и яркие эмоции смогли не только рыбаки. Группа поддержки и гости фестиваля с удовольствием принимали участие в народных забавах, мастер-классах и конкурсах, грелись у костра, катались на квадрациклах. В качестве именитых гостей, фестиваль посетили вокалисты заслуженного коллектива Южного Урала «Митрофановна», народного ансамбля «Любава» и вокальной группы «Кумушки». Особой гордостью и символом фестиваля зимней рыбалки «Цинковая рыбка», стал гастрономический подарок от организаторов - царская уха, сваренная на костре.

По словам начальника отдела по связям с общественностью АО Челябинский цинковый завод» Натальи Васильевой, организованный металлургами фестиваль подледного лова собрал не только увлеченных рыболовов, но и тех, кто просто любит хорошо проводить время на природе. Организаторы получили самые теплые отклики от сотрудников и планируют сделать такие соревнования доброй традицией.