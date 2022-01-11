11.01.2022
Военные-миротворцы покинут Казахстан до конца следующей недели
11.01.2022
Организованный ЧЦЗ первый областной фестиваль зимней рыбалки выиграла девушка
11.01.2022
За сутки заболело ковидом 234 южноуральца, выздоровело 334, умерло 26
11.01.2022
Социалисты требуют возвращения прямых выборов мэров
11.01.2022
В Коркино ликвидирован пожар на городском рынке
11.01.2022
РМК присвоили кредитные рейтинги
Организованный ЧЦЗ первый областной фестиваль зимней рыбалки выиграла девушка
23.11.2021
Команда «30 элемент» от ЧЦЗ стала лидером отборочных игр V сезона «Мозгобойни»
23.11.2021
Корпоративное издание ЧЦЗ признано лучшим в отрасли
16.11.2021
Металлурги ЧЦЗ оказали действенную помощь детско-юношеской спортивной школе «Урал хоккей»
03.11.2021
На Челябинском цинковом заводе состоялись первые соревнования по гиревому спорту
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021