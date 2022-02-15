От мала до велика: жители Курчатовского района стали участниками массовой лыжной гонки

В эти выходные прошла уже 40-я Всероссийская «Лыжня России». Курчатовский район стал одним из самых спортивных, более 500 участников – от 5 до 90 лет приняли участие в массовом забеге, который прошёл на стадионе имени Елесиной.

«В прошлом году в Челябинской области приняли участие около 17 тысяч южноуральцев. Не сомневаюсь, что в 2022-ом, мы сможем побить этот рекорд. Приятно видеть то, как много у нас любителей активного отдыха!», – поприветствовала участников супруга губернатора Ирина Текслер.

В массовом старте гонки «Лыжня России» Курчатовский район представили сборные команды высших и средне-специальных учебных заведений, курсанты Филиала военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия», общеобразовательные школы. Несмотря на то, что детские забеги не предусмотрены, курчатовцы бежали целыми семьями.

«Наш район участвует в гонке традиционно. Мы размещаем анонс на сайте Администрации района, к нам приходят все желающие, мы их регистрируем и выдаем номер. В этом году был настоящий ажиотаж – очень много жителей! Люди приходят сюда с удовольствием. Такие массовые мероприятия – не просто спортивные, но и семейные праздники», – рассказала заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодёжью Администрации Курчатовского района Кристина Никитина.

Так, на соревнования пришли и целые спортивные династии. Житель Курчатовского района Виктор Тайницкий, которому в этом году исполнилось 90 лет, привел с собой пятилетнюю правнучку Софью. Любовь к спорту в их семье прививают с самого детства.

На финише каждый участник традиционно получал в подарок зимнюю шапку с надписью «Лыжня России 2022».

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Отметим, ежегодно «Лыжня России» проходит во всех городах и районах области. В этом году в ней приняли участие больше 20 тысяч южноуральцев.