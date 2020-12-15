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Полиция напомнила зрителям чемпионата России по фигурному катанию об ограничениях

Охрану правопорядка на чемпионате России, который пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря, будут осуществлять полицейские областного центра. Они будут следить за тем, чтобы зрители соблюдали строгие правила поведения.

Перед каждым соревновательным днем на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, который пройдет на ледовой арене «Трактор», полицейские будут проводить осмотр арены, а также прилегающую территорию с применением технических средств и служебно-розыскных собак.

Также стражи порядка будут следить, чтобы не процветала незаконная торговля и выявлять нарушения правил продажи алкогольной продукции.

Любители фигурного катания обяжут выполнять постановление правительства России о правилах поведения на официальных соревнованиях.

«Зрителям запрещается находиться в состоянии опьянения, осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности или безопасности жизни и здоровья других лиц, бросать какие-либо предметы в направлении других зрителей или участников соревнований, оскорблять других лиц, нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела», - напомнили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Также зрителям нельзя будет заходить в технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой информации, а также находиться во время проведения соревнования на лестницах, создавать помехи движению в зонах, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах.

Также нельзя проносить на соревнования проносить оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, огнеопасные и пиротехнические изделия, а также алкогольные напитки, прохладительные напитки в стеклянной таре.

Лица, не соблюдающие эти требования или отказывающиеся от их соблюдения, будут привлечены к административной ответственности по статье 20.31 КоАП. Ей предусмотрен штраф в размере от трех до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет.

Напомним, что на чемпионате выступят 90 сильнейших фигуристов страны — звезды российского и мирового фигурного катания.

При подготовке и во время соревнований примут все необходимые санитарные меры. Тесты ПЦР будут делать спортсменам, судьям, обслуживающему персоналу и сотрудникам СМИ.

Число зрителей на соревнованиях – по предписанию Роспотребнадзора – составит 35% от вместимости арены «Трактор». Это порядка 2300 билетов на каждый вид программы.

Победители и призеры чемпионата России получат уникальные кубки и медали. Работали над ними златоустовские оружейники. На чемпионате России по фигурному катанию за медали будут бороться два южноуральца

Челябинскую область на чемпионате России по фигурному катанию, который стартует в столице Южного Урала 24 декабря, будут представлять два челябинской школы фигурного катания. В соревнованиях среди женщин выступит Мария Талалайкина. Она сейчас выступает за Санкт-Петербург. Также в Челябинске выступит Никита Рахманин в паре с Кариной Акоповой. Никита Также родился в Челябинске. Выступал сначала в одиночном катании, затем увлекся парным. Сейчас выступает за Краснодарский край.