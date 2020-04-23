Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Польза для колен
Спорт
Сегодня, 09:55
Данное упражнение одно из самых простых показанных в ходе физкультминутки-минуток, но и одно из самых приятных.
Сегодня мы будем на практике показывать нашим коленям как сильно мы их любим и будем их в прямом смысле гладить.
Переходите к просмотру и приступайте к выполнению упражнения.
Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника».
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