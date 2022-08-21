Последнему участнику «Парижского полумарафона» на финише понадобилась помощь

Последнему участнику «Парижского полумарафона» Игорю Н. после финиша понадобилась небольшая помощь медиков. Но его зрители встречали, чуть ли не как национального героя.

Игорь Н. одолел полумарафонскую дистанцию в 21,6 километра за три часа одну минуты и 38 секунд.

«Я бегаю по десять километров, а вот эта дистанция тяжеловато далась мне. Я вообще, когда сказал близким, что в Париж поеду на полумарафон, они в шоке были. Самое сложное по дистанции для меня началось на 17-ом километре. Ноги стало судорогой сводить. Но рядом бежали ребята из Екатеринбурга, поддерживали. Я доволен, что добежал до финиша», - рассказал Игорь Н.

На финише мужчину встречали, чуть ли не как национального героя. А вот спортсмену понадобилась помощь медиков, которая была оказана профессионально и в короткие сроки.

Добавим, полумарафонскую дистанцию выиграли Вениамин Каныбеков (01:11:51) из Уфы и Татьяна Курамшина (01:22:14) из Миасса.