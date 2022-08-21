21.08.2022
Авария в Варненском районе унесла жизни трех человек
21.08.2022
Последнему участнику «Парижского полумарафона» на финише понадобилась помощь
21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
20.08.2022
Текслер дал поручения по благоустройству Фершампенуаза и местному храму
20.08.2022
За сутки заболел ковидом 321 южноуралец, выздоровел 81, умерло двое
19.08.2022
Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Последнему участнику «Парижского полумарафона» на финише понадобилась помощь
21.08.2022
Завершился грандиозный праздник «королевы спорта» - Парижский полумарафон
21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
20.08.2022
Две тысячи человек вышли на старт Парижского полумарафона в Челябинской области
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022