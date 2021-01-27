Продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду в Магнитогорске началась

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Продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду в Магнитогорске началась

В Челябинской области в продажу поступили билеты на этап Кубка мира по сноуборду в альпийских дисциплинах, который пройдет на курорте «Банное» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск») шестого-седьмого февраля.

Стоимость билетов - от 400 до 1500 рублей (взрослый) и от 200 до 750 рублей (детский). Цена зависит от категории билета и места на трибуне. Вход для детей ростом до одном метра бесплатно. Приобрести билеты можно здесь.

Организаторы ожидают более ста спортсменов из 16-ти стран, которые разыграют четыре комплекта наград – в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.

Напомним, уже начаты работы по возведению на территории ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» зрительских трибун и временных конструкций, необходимых для проведения соревнований международного уровня.

В этом году при подготовке к соревнованиям большое внимание уделяется обеспечению безопасности участников и гостей мероприятия. С учетом предписаний и требований Роспотребнадзора определенным образом разработана логистика – трибуны, временные конструкции и прочие сооружения будут расположены так, чтобы разграничить потоки участников и гостей соревнований.

Организаторами мероприятия разработан ковидный протокол, где прописаны все меры, которые должны приниматься на соревнованиях. Речь идет о местах проживания, организации питания, соблюдении мер социального дистанцирования, наличии антисептиков и рециркуляторов воздуха в помещениях и многие другие.

«Сейчас мы видим, что все этапы кубка мира в европейских странах проходят без зрителей. У нас турнир пройдет с 50-процентной заполняемостью трибун. Конечно, мы предпримем все необходимые меры. Но мы также просим зрителей внимательно отнестись к своему здоровью, соблюдать социальное дистанцирование и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты», - сказал руководить оргкомитета этапа Кубка мира по сноуборду, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Отметим, 20-го января были завершены работы по подготовке трассы для этапа Кубка мира по сноуборду.

В составе сборной России в Магнитогорске выступят южноуральцы Ярослав Степанко и Мария Волгина.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, обоим по 18 лет. Недостаток опыта они компенсируют талантом и настроем показать свой лучший результат. Уроженец Златоуста Ярослав Степанко впервые заявил о себе два года назад, в марте 2019 года, когда завоевал серебряную и бронзовую медали юниорского чемпионата мира. С тех пор он регулярно выступает на этапах Кубка мира и Европы в составе сборной России, неоднократно становился призером первенства страны.

Мария Волгина является воспитанницей миасской школы сноуборда, неоднократно становилась победителем и призером первенств России, поднималась на подиум этапов Кубка Европы, а также завоевала «золото» зимних Игр «Дети Азии».

Сборная России в параллельных дисциплинах сноуборда конкурентоспособна на международной арене. Наши спортсмены неоднократно завоевывали медали на самых крупных стартах – так, например, олимпийским чемпионом становился Вик Вайлд, призерами чемпионатов мира - Андрей Соболев, Дмитрий Логинов и Наталья Соболева.

В нынешнем розыгрыше Кубка мира победы одерживали Игорь Слуев и София Надыршина (дважды). Пробиться в главную команду страны очень сложно.

Тем не менее, двум нашим землякам это удалось.