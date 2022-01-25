Пятиклассники Кусинского района освоят азы горнолыжного спорта и сноубординга

В Кусинском районе (Челябинская область) будет реализована интересная программа «В горы – после школы», направленная на популяризацию здорового образа жизни и горнолыжного спорта. Все учащиеся пятых классов общеобразовательных школ района смогут попробовать себя в роли горнолыжников и сноубордистов на склонах центра активного отдыха «Евразия». При этом – совершенно бесплатно.

Этот проект стал возможным благодаря гранту главы Кусинского муниципального района. В этом году такой грант разыгран впервые.

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций идет на уровне президента, губернатора, и в этом году мы впервые решили оказать финансовую поддержку в виде гранта социально ориентированным некоммерческим организациям нашего района. Это был конкурсный отбор. По результатам у нас победила спортивная школа «Евразия». Они получат финансовую поддержку в размере ста тысяч рублей. Этот вид помощи оказан в рамках муниципальной программы повышения эффективности поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Обратиться за получением материальной поддержки могут все некоммерческие организации нашего района, вся информация предоставлена на сайте администрации Кусинского района», - говорит заместитель главы Кусинского района по социальным вопросам Алевтина Праведникова

ЦАО «Евразия» много лет работает на территории Кусинского района. Сюда приезжают любители активного отдыха со всего региона, инфраструктура центра также позволяет проводить соревнования вплоть до всероссийского уровня. Здесь же занимаются юные горнолыжники и сноубордисты спортивных школ «Снежинка» и «Евразия». Заместитель управляющего ЦАО «Евразия» по организационным работам Артем Галлямов сам уже много лет фанат активного образа жизни и спорта. Его мечта – приобщить к зимним видам спорта как можно больше ребятишек.

«Мы посовещались с различными ведомствами, какую можно было бы проблему решить, используя нашу инфраструктуру, наши мощности, и пришли вместе к такому выводу, что можно было бы организовать урок здоровья на горных лыжах и на сноуборде для учащихся средних образовательных учреждений. Мы начали с самого малого: взяли пока только пятые классы, но со всех школ Кусинского района. У нас есть аккредитованный трансфер, он небольшой, на 16 человек. Мы будем делать группы по 15 детей плюс один сопровождающий – учитель, родитель, в общем, как решит классный руководитель. Так все пятиклассники смогут хотя бы раз попробовать себя в роли горнолыжника или сноубордиста. Проект будет реализован до конца февраля. Мы уже начали работать в этом направлении. Мы свяжемся с образовательными организациями, составим расписание заезда каждого класса, чтобы всем было удобно. Хочется, чтобы все было классно, качественно, весело, здорово, чтобы дети действительно заразились этим видом спорта», - рассказал Артем Галлямов.

Осваивать азы катания на горных лыжах и сноубордах наши мальчишки и девчонки будут под руководством опытных инструкторов спортшколы «Евразия». Ребятам предоставят весь спортивный инвентарь. В «урок здоровья» войдет также круг на кресельном подъемнике. В конце сезона все желающие смогут еще раз приехать на «Евразию», чтобы принять участие в любительских соревнованиях.