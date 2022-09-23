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«Трасса 74» в Челябинске: что сделано и что предстоит
23.09.2022
Вандалы испортили железнодорожный мост
23.09.2022
Глава Ростуризма: Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно
23.09.2022
Саткинским полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителя
23.09.2022
Движение по новой дороге на 2-й Эльтонской в Чурилово откроют в октябре
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Раскрутим педали: в Троицке состоится «Велогонка опавших листьев» 18+
Раскрутим педали: в Троицке состоится «Велогонка опавших листьев» 18+
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022