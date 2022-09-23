Раскрутим педали: в Троицке состоится «Велогонка опавших листьев» 18+

В ближайшее воскресенье, 25 сентября, в Троицке (Челябинская область) в окрестностях поселка ГРЭС пройдут соревнования в дисциплине велоспорт-маунтинбайк ХСО «Велогонка опавших листьев».

«Велогонка опавших листьев» - это самое важное событие осени спортивного Троицка, ставшее уже традиционным и любимым большому количеству велолюбителей.

Это будет пятый по счету старт гонки формата ХСО с небольшим набором высоты 55 метров, который под силу любому начинающему велосипедисту по золотому осеннему красивейшему смешанному лесу.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие, подавшие заявку (участники до 18 лет участвуют на основании письменного разрешения от родителей).

На финише всех участников ждут медаль финишера, горячее питание и веломеханик. Как ни крути, а крутить педали придется!