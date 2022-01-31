РМК и ХК «Трактор» основали Детскую хоккейную лигу Южного Урала

Русская медная компания (АО «РМК») и хоккейный клуб «Трактор» создали Детскую хоккейную лигу Южного Урала. В её состав вошли 19 команд. Базой для проведения игр чемпионата стали хоккейные коробки, которые РМК построила в Челябинске и Коркино совместно с хоккейным клубом для бесплатных тренировок.

Как сообщает Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, торжественное открытие турнира и первый матч состоялись на корте возле Образовательного центра №3 имени Валерия Белоусова. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин и генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин. Почётные гости не только дали старт первой игре, но и произвели символическое вбрасывание шайбы.

«Проект, который стартовал в 2020 году, набирает обороты. Очень приятно, что те площадки, которые построены, не пустуют, они заполнены с утра до вечера, и на них уже образовались новые хоккейные команды, которые и начинают этот чемпионат Детской хоккейной лиги Южного Урала. Здорово, что матч-открытие проходит рядом со школой «Трактор», в которой родилось очень много хоккейных звёзд. Уверен, что ребята из Детской хоккейной лиги покажут себя с лучшей стороны и смогут продолжить своё хоккейное развитие в системе «Трактора», - отметил заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

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В 2020 году РМК и «Трактор» открыли четыре площадки в Челябинске и одну – в Коркино. В 2021 году строительство продолжилось: появились три новых корта у Челябинского государственного университета, рядом со школой №76 и в микрорайоне «Вишнёвая горка». В основе всех коробок использованы современные конструкции из ударопрочного пластикового материала, по бокам оборудованы борта со скамейками запасных, предусмотрена современная система освещения, благодаря которой их можно использовать в любое время суток. За два года на строительство и обслуживание дворовых хоккейных коробок, а также проведение чемпионата РМК направила 60 миллионов рублей.

«Сегодня мы дали старт турниру Детской хоккейной лиги. Основные цели и задачи турнира – это создание современной, доступной, комфортной среды для занятия спортом, вовлечение подрастающего поколения в этот процесс, а также пропаганда здорового образа жизни, - поделился директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин. - Я думаю, что стоит не забывать, что турниры, подобные сегодняшнему, дают дополнительные возможности ребятам, которые в силу разного рода обстоятельств не имеют возможности профессионально заниматься хоккеем. Они могут заявить о себе и показать себя, а тренеры школы «Трактор» заприметить талантливых ребят и пригласить их заниматься в СДЮШОР».

В преддверии старта серии чемпионатов Детской хоккейной лиги Южного Урала в Челябинске появилась команда «Трактор-РМК», которая и выступила на первом чемпионате, сыграв с «Соколом». Сегодня она объединяет более пятидесяти ребят в двух возрастных группах, которые занимаются под началом профессиональных тренеров, получая возможность показать и проявить себя в любимом деле.

«Мне приятно, что эти соревнования проходят на объектах, которые построены «Трактором» вместе с Русской медной компанией, - отметил генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин. - Мы обеспечили не только дополнительную возможность детям для тренировочного процесса, но уже проводим целые соревнования. Сейчас этот матч, которой проходит между командами «РМК-Трактор» и «Сокол», яркое тому подтверждение. У детей горят глаза, они рады получить возможность посоревноваться и отработать разные навыки».

Ранее в открытии хоккейных кортов принимали участие актёры сериала «Молодёжка» и звёзды ХК «Трактор». Все желающие могли принять участие в открытых тренировках и мастер-классах.