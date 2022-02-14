РМК инвестировала в обновление коркинской «Березки» 235 миллионов

Русская медная компания (АО «РМК») инвестировала 235 миллионов рублей в проведение реконструкции лыжной базы «Березка» в городе Коркино (Челябинская область). Открытие обновленного спортивного объекта состоялось 12 февраля 2022 года.

РМК взяла на себя все затраты на реконструкцию и на покупку спортивного инвентаря. Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, благодаря масштабному обновлению спортивный объект теперь сможет работать круглогодично – на базе оборудована летняя лыжероллерная трасса и искусственный пруд.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

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«Я очень рад за коркинцев и за всех, кто будет приезжать на эту лыжную базу заниматься спортом. Теперь здесь можно проводить время и зимой, и летом. Это стало возможно благодаря новой лыжеролллерной трассе и рекреационной пляжной зоне. Это место будет пользоваться большим интересом среди всех, кто живет рядом, - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. - Я хотел бы поблагодарить Русскую медную компанию за новый объект, за такую важную социальную инвестицию».

На лыжной базе построен новый тёплый корпус с раздевалками, душевыми и комнатами для спортинвентаря. На территории комплекса оборудована учебная лыжероллерная трасса для летних тренировок. Уличные спортивные и детские площадки оснащены тренажёрами, полосой препятствий и современными игровыми зонами.

Полностью обновлён весь инвентарь: велосипеды, роликовые коньки и 550 пар лыж от ведущих мировых производителей. Для пляжного отдыха обустроен искусственный пруд в форме сердца. Для летнего отдыха закуплены велосипеды, роликовые коньки и лыжероллеры. Все объекты возвели на территории советской лыжной базы, где с момента постройки в 1974-м году ни разу не было ремонта.

«Популяризация спорта и развитие самых разных спортивных направлений – один из приоритетов социальной политики РМК. Сегодня мы видим, как масштабный спортивный проект – лыжная база, построенная 45 лет назад, – буквально переживает второе рождение. Уверена, теперь «Берёзка» станет ключевым спортивным объектом и местом для активного отдыха жителей Коркинского района и соседних территорий», - прокомментировала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Русская медная компания инвестировала в реконструкцию базы 235 миллионов рублей.

Обновлённая «Берёзка» уже начала принимать спортивные соревнования и постепенно становится площадкой проведения тематических мероприятий. В январе 2022-го года на базе прошёл Всемирный день снега – детский праздник, который отмечают на всех лыжных курортах мира. В день торжественного открытия, 12 февраля, там состоялась юбилейная, сороковая Лыжня России – ежегодное событие, которое по всей стране отмечают массовыми лыжными забегами.

За последние годы РМК профинансировала строительство двух многофункциональных детских площадок в деревнях Шумаки и Дубровка Коркинского района. В городе построили открытый хоккейный корт, современный физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для игровых видов спорта, дзюдо, бокса, фитнеса, а также с тренажёрным залом и открытой ареной.

Русская медная компания ежегодно реализует социальные проекты на территории Коркинского муниципального района. Это стало возможно благодаря работе на данной территории предприятия АО «Томинский ГОК». Проекты направлены на поддержку спорта и развитие здорового образа жизни, а также на сохранение и модернизацию социально значимых объектов города. Инвестиции в социальные проекты Коркинского муниципального района превысили 900 миллионов рублей.