29.05.2023
«Ростелеком» провел в Париже мастер-класс и соревнование на оптических скакалках
29.05.2023
Юные шашисты Челябинска блестяще выступили на первенстве мира в Турции
29.05.2023
В Челябинске началась выдача путевок в детские загородные лагеря
29.05.2023
Центральный район Челябинска демонстрирует качественное озеленение
29.05.2023
Андрей Ксензов анонсировал начало ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга
29.05.2023
Победители онлайн-этапа игры-викторины «Моя Магнитка» получили награды
«Ростелеком» провел в Париже мастер-класс и соревнование на оптических скакалках
23.05.2023
Южноуральцы смогут передать привет родным из Парижа
22.05.2023
В селе Париж реконструировали южноуральскую Эйфелеву башню
03.04.2023
Алексей Текслер приглашает всех в Париж: «Будет интересно»
21.08.2022
Завершился грандиозный праздник «королевы спорта» - Парижский полумарафон
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023