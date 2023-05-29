«Ростелеком» провел в Париже мастер-класс и соревнование на оптических скакалках

Призер чемпионата России по легкой атлетике, титулованная бегунья на длинные дистанции Евдокия Букина на Парижском полумарафоне (село Париж, Нагайбакский район, Челябинская область) научилась ювелирно зачищать тончащие волокна кабеля, варить ожерелье из оптоволокна, а также скакать на оптической скакалке.

о время спортивного мероприятия в полевых условиях специалисты «Ростелекома» провели мастер-класс по сваре оптического волокна. В нем и по участвовала Евдокия Букина. У спортсменки получилось ювелирно точно выполнить все наставления специалистов. В итоге у легкоатлетки вышло очаровательное ожерелье.

«Ну, с платьем, конечно, не надеть, но получилось очень даже молодежно. Было интересно, я про оптоволокно особо ничего не знаю, оно так быстро плавилось», - сказала после испытания Евдокия Букина.

На Парижском марафоне Евдокия Букина также пробежала 21,1 километра. А после финиша специалисты «Ростелекома» устроили еще одно испытание – соревнования на оптических скакалках.

За 30 секунд Евдокии удалось подпрыгнуть 69 раз.

Кстати, в подобных соревнованиях приняли участие еще 85 гостей В среднем за 30 секунд добровольцам удавалось подпрыгнуть 70 раз. Абсолютный рекорд составил 100 прыжков. Все участники соревнований получили памятные подарки.