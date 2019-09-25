Розыгрыш билетов на матч «Трактор»-«Барыс»
Спорт
Сегодня, 11:39
Автор: 
Инна Шемаева

Два билета в одни руки на матч «Трактора»! Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с «черно-белыми» разыгрывают билеты на домашний матч челябинского клуба.

27 сентября ХК «Трактор» проведет третий матч домашней серии. В гости к челябинцам приедет казахстанский «Барыс». Чтобы выиграть билеты на эту встречу, достаточно стать участником группы «Урал-пресс-информ» в социальной сети «Вконтакте» и сделать репост записи о конкурсе себе на страницу.

Победителя мы определим 26 сентября в 14 часов с помощью специального приложения.

У болельщиков «Трактора» также есть шанс стать счастливыми обладателями новой квартиры. Любой билет на матчи домашней серии - это «лотерейный билет», участвующий в розыгрыше квартиры. Счастливые обладатели абонементов, так же участвуют в розыгрыше, причем, их шанс растет пропорционально количеству матчей до розыгрыша. Розыгрыш квартиры состоится в день рождения Клуба 27 декабря на матче с московским «Спартаком».

Автор: 
Инна Шемаева
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